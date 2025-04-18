Dağdaki çoban 223 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı - Son Dakika
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Dağdaki çoban 223 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı

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Batman'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahsın saklanmak için çobanlık yaptığı ve hakkında 20 ilde 55 arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

18.04.2025 10:53
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Batman'da İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı bulunan, 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B.'nin yakalanması için 8 ay önce çalışma başlattı.

DAĞDAKİ ÇOBAN SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Ekipler, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzakta ve akrabalık bağı olan kişilerin bulunmadığı Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı saptandı. Jandarmanın operasyonuyla yakalanan M.Ş.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.Ş.B., Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Dağdaki çoban 223 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı
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Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Batman, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağdaki çoban 223 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    çakal....bunların akılları çalışıyorda .şeytanlığa 35 3 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Bu memleketin çobanı ayrı suçlu, koyunu ayrı suçlu, mal sahibi ayrı suçlu, ağası ayrı suçlu, ahlak azalınca bunlar çoğalır, millet sosyal medya vasıtasıyla ahlaksız oldu. 1 0 Yanıtla
  • şakir:
    naptınız abıya dagda kımlık kontrolumu yapıyorsunuz 0 0 Yanıtla
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