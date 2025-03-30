229 Venezuelalı Göçmen Anavatanına Dönüyor

KARAKAS, 30 Mart (Xinhua) -- Venezuela hükümeti, 229 Venezuelalı göçmenin pazar günü ABD'den ülkelerine döneceğini duyurdu.

ABD ile görüşmelerde baş müzakereci olarak görev yapan Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Anavatana Dönüş Planı, yarın itibarıyla ABD'den Venezuelalı dostlarımızı taşıyan uçağın gelişiyle yeniden başlayacak" dedi.

Açıklamada 229 Venezuela vatandaşının ülkelerine geri gönderileceği teyit edildi.

Rodriguez, uçağın 30 Mart günü öğle saatlerinde Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na inmesinin planlandığını söyledi.

2018'de hayata geçirilen Anavatana Dönüş Planı kapsamında bugüne dek yaklaşık 1 milyon Venezuelalı ülkesine dönüş yaptı.