23 Nisan Bayramı İçin Çocukların Fikirleri Alındı

25.03.2026 15:30
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan için öğrenci önerilerini dinledi ve onları teşekkür etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ili temsilen seçilen çocuklardan oluşan '23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu'nun toplantısına katıldı, çocukların fikirlerini dinledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye genelinde yapılacak kutlama ve etkinlikler, 81 ilden seçilen çocuklardan oluşan ve geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen '23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu' tarafından belirleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu çerçevede, 81 ili temsilen seçilen öğrenciler ve öğretmenleriyle, '23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu' toplantısında görüştü. Çevrim içi düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Tekin, katılımları için öğrencilere, öğretmenlere ve destekleri için velilere teşekkür ederek, çocuklara sorumluluklarını hatırlatacak ve demokrasiye, devlete, millete sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek üzere çaba sarf ettiklerini ifade etti. Bakan Tekin, "Dünyada demokrasi kültürünü ülkeye, ulusa, millete sahip çıkma kültürünü bu kadar erken yaşta başlatan başka bir devlet, başka bir lider, başka bir ulus yok. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek üzere bir kuşak, bir nesil yetiştirme görevini kamuya, devlete yüklüyor. Biz de kamu kurumları olarak devletin bütün mekanizmaları olarak ve özelde de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize emanet bırakılan bu mirası ilanihaye korumak adına çocuklarımızın bu anlamda iyi yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. 23 Nisan'ın da içinde bulunduğu dönemi hem bu anlamda çocuklarımıza bu sorumluluklarını hatırlatacak hem demokrasiye devlete devamlılık sağlayabilecek şekilde sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek üzere çaba sarf ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın, idareci arkadaşlarımızın, bizlerin ana görevi, yapmak istediği yegane şey bu. Bunun için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYIL MAARİF MODELİ'NİN ANA PARAMETRELERİNDEN

'23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu'nun geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlatan Bakan Tekin, "Madem biz 23 Nisan'ın içinde bulunduğu haftayı bu anlamda önemsiyoruz, o zaman neler yapılması gerektiğini, neler yapabileceğimizi paydaşlarımız olarak kabul ettiğimiz çocuklarımıza soralım, beraber planlayalım. Neler arzu ediyorlar, ne tür etkinliklerin içerisinde bulunmak istiyorlar, kendilerini daha iyi yetiştirmek için bizden bu döneme mahsus olarak istedikleri şeyler neler? Bunları sizlere soralım diye bir uygulama başlattık. Bir danışma kurulu uygulaması başlattık. Bu aslında bizim bir önceki yıl uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'nin de ana parametrelerinden bir tanesi" dedi.

Bakan Tekin, devamında şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli, tam biraz önce söylediğim şekilde ulusun devamlılığına, devletin devamlılığına sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek ve bu kuşağı da yetiştirirken karşılıklı istişare kültürünü besleyecek şekilde katılımcı bir mantıkla yapmak üzere kurgulanmış bir model. Farkında mısınız bilmiyorum ama artık öğretmenlerimiz derslerimizi işlerken sizlerin fikirlerini, kanaatlerini, katılımlarınızı daha çok önemsiyorlar. Aslında başlattığımız bu şeyin 23 Nisan'la ilgili versiyonu da bu oldu. Biz bu anlamda bu süreçte sizin bize önereceklerinizi çok önemsiyoruz. Biz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı hem ulusal egemenliğimize hem de çocuklarımıza hak ettikleri değeri verecek şekilde coşkuyla, heyecanla kutlayacağımız bir etkinlik dönemi oluşturmak istiyoruz. Emeği geçen hepinize, bütün öğretmen arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, velilerinize teşekkür ediyoruz."

ÇOCUKLAR İSTEKLERİNİ DİLE GETİRDİ

81 ilden öğrencilerin tek tek söz alarak hayal ettikleri programları ve görüşlerini paylaştığı toplantıda, müzik ve halk oyunları etkinliklerinin artırılması, spor ve bilim dünyasından tanınmış isimlerle bir araya gelme imkanı sunulması ve okul bahçelerine oyun alanları kurulması gibi çeşitli öneriler dile getirildi. Söz alan öğrenciler, görüşlerine değer verilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fikirlerinin sorulmasının ve bu doğrultuda çalışmalar yapılmasının kendileri için anlamlı olduğunu belirtti.

