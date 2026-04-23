23 Nisan Bayramı Törenleri

23.04.2026 13:39
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve diğer illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından çocuklardan oluşan mehter takımı çeşitli marşlar çaldı.

Bu sırada alanda bulunan CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Uçar ve diğer partililer, tören alanına sırtını döndü.

Valilikte devam eden programda, Vali Kemal Çeber, koltuğunu temsilen Makbule Mehmet Ali Aykanat İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Eylül Lina Yıldız'a devretti.

Valilik koltuğuna oturan Yıldız, vali olmanın büyük heyecanını yaşadığını söyledi.

Daha sonra Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen'i telefonla arayarak motosiklet sürücülerinin kask konusunda daha çok denetlenmesi gerektiğini ve okulların önünde güvenliğin daha fazla olması talimatını verdi. Özcan ve Şen ise gereğinin yerine getirileceğini belirtti.

Makamda çekilen hatıra fotoğrafının ardından Vali Çeber, öğrencilerle birlikte Pir Sultan Parkı'nda düzenlenen fidan dikme etkinliğine katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Prof. Abdülkadir Karahan İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi, halk oyunları ekibi sahne aldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törendeki konuşmasında, geçen hafta Siverek ve Kahramanmaraş'ta menfur olayların yaşandığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet dileyen Şıldak, şöyle konuştu:

"Yavrularımızın geleceği için çok daha güçlü adımlarla bazı çalışmaların, bazı yeni uygulamaların da başlangıcını teşkil edecek bir sürecin başlangıcını oluşturuyoruz. Toplum olarak sorumluyuz. Sevgili velilerimiz, kıymetli ailelerimiz, çok düşünmek ve çocuklarımızın yarınlara hazırlanması konusunda güzel bir hazırlık yapmak zorundayız. Çocuklarımızın bayramının kutlandığı bir ülkede onlardan daha kıymetli bir varlığımız asla yoktur."

Etkinliğe AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy ile kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kutlamalar kapsamında makamını Reşit Gümüşer İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Tunahan Bingöl'e bıraktı.

Valilik koltuğuna oturan Bingöl, makama oturmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirtti.

Vali Ünlüer'e arkadaşlarıyla birlikte çizdikleri resmi hediye eden Bingöl, resmin okulu, iyiliği, saygıyı, barışı ve dostluğu ayrıca güzel bir aile olmayı anlattığını söyledi.

Vali Ünlüer de çocukların ülkenin geleceği olduğunu, bulundukları makamların ise emanetçisi olduklarını belirtti.

Bingöl daha sonra İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit'i telefonla arayarak kentte güvenlik güçlerinin sayılarının artırılması talimatı verdi.

Daha sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulu'nda devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an okundu. Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden biri öğretmen 9 kişi için dua edildi.

Akpınar burada yaptığı konuşmada, derin üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Çocukların barışın, kardeşliğin ve umudun temsilcisi olduğuna işaret eden Akpınar, şunları kaydetti:

"Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, umudumuzu sizlerden alıyoruz. Unutmayın çocuklar, siz güldükçe bu millet güçlenecek, siz hayal ettikçe bu ülke büyüyecek. Gelecek sizindir, umut sizsiniz ve ülkemiz sizlerle yükselecektir."

Adıyaman

Valilik bahçesinde düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren tören, atletizm pistindeki çeşitli gösterilerle devam etti.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Malatya

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, öğrencilerle Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam eden törende öğrenciler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergiledi.

Kilis

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz'ün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören, şiirlerin okunması ve öğrencilerin hazırladığı gösterilerle son buldu.

Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ile protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım’dan korkuyor, elinde bir şeyler var Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel’den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim... Numan Kurtulmuş ile görüşen Özgür Özel'den sine-i millet sorusuna yanıt: Yıllardır hep şunu söylerim...
Okul saldırısında öldürülen minik Adnan’ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma Okul saldırısında öldürülen minik Adnan'ın odasına astığı not: Çalışan sefil olmaz, bunu unutma
Şırnak’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı Şırnak'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 30 kişi yaralandı
Ederson’un penaltı notlarını gizlice almışlar Yapılan paylaşımdaki ifade bomba Ederson'un penaltı notlarını gizlice almışlar! Yapılan paylaşımdaki ifade bomba
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur

13:15
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
12:48
Azerbaycan’dan İsrail’e “bağımsızlık günü“ kutlaması
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
12:33
Gençlerden Hakan Fidan’ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim
Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!
10:59
Gülistan Doku dosyasına “sil baştan“ diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
10:45
Bahçeli’nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
10:14
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü! Tam 1 metre kar var
