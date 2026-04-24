23 Nisan Bursa'da Coşkuyla Kutlandı

(BURSA)- Bursa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyükşehir Belediyesi tarafından "Atatürk'ün Armağanıyla Geleceği Yaşatıyoruz" temasıyla düzenlenen "Çocuk Şenliği" ile kutlandı.

23 Nisan coşkusu, yüzlerce çocuk ve ailelerinin katılımıyla Çarşıbaşı'ndan Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'ne doğru yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar ve şarkılar söyleyen çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve aileler de eşlik etti. Çocuklar, ellerindeki pankartlar ve Türk bayraklarıyla Atatürk Stadyumu Kütüphanesi'ne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Gelecek vurgusu

23 Nisan 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan ederek gelecek nesillere ne kadar güvendiğini ve önem verdiğini gösterdiğini vurguladı. Çocukların, geleceğin teminatı olduğunu belirten Başkan Vekili Biba, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimden spora, sağlıktan sanata kadar her alanda yanında olduk. Bundan sonra da daha fazla gayret göstererek yanlarında olacağız. Çocuklarımızın, şanlı Türk bayrağının gölgesinde ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyoruz" dedi.

Gün boyunca süren renkli atölyeler

Merinos Parkı içerisinde hazırlanan alanda devam eden şenlikler kapsamında birbirinden renkli programlar düzenlendi. Başkan Vekili Şahin Biba'nın startını verdiği koşu etkinliğine katılan çocuklar, kıyasıya mücadele etti. Gösteriler, sahne şovları ve oyun alanları ile keyifli vakit geçiren çocuklar, kendileri için hazırlanan atölye çalışmalarına da katıldı. Gün boyu atölyelerden spor etkinliklerine, dans gösterilerinden koro performanslarına, deney alanlarından bilim gösterilerine, tohum dikiminden yüz boyama atölyelerine kadar birçok etkinliğe katılan çocuklar, hem eğlendi hem de hayal dünyalarını geliştirdi. Yurt dışından, farklı şehirlerden ve Bursa'dan şenliğe katılan öğrenci grupları sergiledikleri dans gösterileriyle de büyük beğeni topladı. Etkinlik alanındaki stantları gezen Başkan Vekili Biba ve protokol üyeleri, çocuklarla sohbet etti.

"Çocukların neşesi, bizlerin umudu demektir"

Alandaki konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başlayan Başkan Vekili Biba, çocuklara olan inançlarının artarak sürdüğünü belirtti. 23 Nisan'ın sadece bir bayram olmadığını, Türk Milleti'nin kendi sözünü söylediği ve kaderine sahip çıktığı bir gün olduğunu ifade eden Biba, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 106 yıl önce bugün, 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' sözüyle açıldı. Bu anlamlı günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara armağan etti. Bir ülke düşünün; geleceğini çocuklara emanet ediyor ve bunu bayramla kutluyor. Dünyada başka bir örneği yok. Çocuklarımız, evlatlarımız bizim başımızın tacıdır. Bugün çocukların günüdür. Çocukların hayalleri, ülkemizin geleceği demektir. Çocukların neşesi, bizlerin umudu demektir" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bir kutlama yapmadıklarını, çocuklar için büyük bir şenlik hazırladıklarını dile getiren Başkan Vekili Biba, çocukların bayramı doyasıya yaşamasını, eğlenmelerini, öğrenmelerini ve unutulmayacak anılar biriktirmelerini istediklerini anlattı. Çocukların kendilerine inanmasını isteyen Biba, "Evlatlarımızın merak etmesini, soru sormasını, çalışmasını arzuluyoruz. Yarının Türkiye'si, çocukların ellerinde yükselecek. Çocuklarımızın iyi yetişmesi, güçlü bir geleceğin en sağlam teminatıdır. Bizler bu anlayışla evlatlarımızın daha donanımlı, daha mutlu bireyler olmasını istiyoruz. Bursa'da her çocuğun eşit fırsatlara sahip olduğu bir gelecek için çalışıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.