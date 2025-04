23 Nisan Coşkusu Manisa'da Kutlandı

(MANİSA)- 23 Nisan coşkusu Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Çocuk Bayramı Şenliği ile tüm kente yayıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu ve Şubadap Çocuk konserleriyle taçlanan etkinlikte, çocuklar ve aileleri hem müziğin keyfini çıkardı hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği ile Manisalılara unutulmaz bir gün yaşattı. Günün erken saatlerinden itibaren tüm kente yayılan bayram coşkusu, akşam saatlerinde gerçekleştirilen konserlerle taçlandı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Arcan Hacer Aydınlı şefliğinde sahne alırken, Şubadap çocuk grubu da konseriyle bayram coşkusunu katladı. 7'den 70'e herkes Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu ile Şubadap grubunun söylediği şarkılara coşkuyla eşlik etti.

"Söz veriyorum; Büyükşehir Belediye'mizin kapıları her zaman sizlere açık olacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şunları söyledi:

"Bugün, 23 Nisan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, dünya çocuklarına armağan ettiği en büyük bayram. Çocuklarımız, sizler gibi bizlerin de her şeyi. Biz Manisa'mda çocuklarımızı aydınlık yarınlara ulaştırmak için her alanda desteklemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, ortak aklı oluşturmaktan söz ediyoruz. Bugün de çocuklarımıza şöyle bir görev veriyoruz; Manisa'mın geleceği, şehrimizin gelişimi için sunacağınız tüm projeler için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kapısı sonuna kadar sizlere açık. Gelin bu şehri en küçüğünden en büyüğüne kadar birlikte yönetelim. Birlikte yönetelim ki herkes bu güzel şehirde paydaş olsun, herkes mutlu olsun istiyorum. Gülen yüzler asla solmasın, umut hep yaşasın, aydınlık yarınlara ulaşacak işte bu meydanlardakilerdir. Bu inanca sahip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mavi gözlerinin ışığından asla ayrılmayanlardır. Söz veriyorum; Büyükşehir Belediye'mizin kapıları her zaman sizlere açık olacak. Sizlerden sadece şunu istiyorum; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'e, onun ilke ve inkılaplarına sadık kalarak ve evlatlarımıza da bunu aşılayarak yarınlara hep birlikte yürüyelim."

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu hep beraber yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Mesir Festivali ile kesişmesi de kentimiz için ayrı bir anlam taşıyor. Bu coşkuya ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Zeyrek ile Durbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu Şefi Arcan Hacer Aydınlı ve Şubadap grubu üyelerine çiçek ve hediye takdim etti.