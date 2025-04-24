23 Nisan'ı Yeşilay Etkinlikleriyle Kutladı

Yeşilay Balıkesir Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çok sayıda etkinlikle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında kentin çeşitli yerlerine kurulan stant ve etkinlik masalarında çocuklar resimler yaptı.

Balonlarla oynayarak eğlenen çocuklar, yaptıkları çeşitli boya ve süslemelerle de güzel vakit geçirdi. Yüzlerini boyayan çocuklar, müzikler eşliğinde oynayarak bayramı kutladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Balıkesir Şube Başkanı Muhammed Mürşid Canbulat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine daima sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Canbulat, çocukların bağımsız bir geleceğe adım atabilmesi için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.