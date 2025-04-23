23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu... Yaşar Güler'den Eurofighter Açıklaması: Her Şey Planladığımız Gibi Devam Ediyor - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu... Yaşar Güler'den Eurofighter Açıklaması: Her Şey Planladığımız Gibi Devam Ediyor

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TBMM'nin açılışının 105.  yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağı satışı süreci ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürece etkisinin sorulması üzerine, "Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bizde her şey aynen başladığı gibi ve planladığımız gibi devam ediyor" dedi.

23.04.2025 21:30
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(TBMM) - TBMM'nin açılışının 105.  yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağı satışı süreci ile tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sürece etkisinin sorulması üzerine, "Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bizde her şey aynen başladığı gibi ve planladığımız gibi devam ediyor" dedi.

TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclis'te düzenlenen resepsiyonla kutlanıyor. Eurofighter savaş uçağı satışı sürecinin sorulduğu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Süreç normal şekilde devam ediyor. Bizim Almanya ile değil, İngiltere ile bizim işimiz" dedi.

Almanya ile temaslar devam ediyor mu sorusuna ise, "Bizim işimiz Almanya'yla değil İngiltere'yle" yanıtı verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturma ve sonrasında yapılan eylemler kastedilerek bu gerekçeyle Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışına etkisinin sorulduğu Bakan Güler, "Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz de her şey aynen başladığı gibi ve planladığımız gibi devam ediyor" dedi.

Bir basın mensubunun ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak baktığı hatırlatarak "Bu konuda gelişme var mı?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Cumhurbaşkanımızın gezisinin önemli olduğunu düşünüyoruz. İnşallah ondan sonra konuşuruz. F-16 süreci aynen devam ediyor, onu da görüşeceğiz."

Pençe- Kilit operasyonunda dün bir askerin şehit olmasına ilişkin ise Güler, "Terörsüz Türkiye sürecini sürdürebilmek için devam ediyoruz. İnşallah da bu terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız. Bu arada da dün orada bir drone atıyorlar bizim Mehmetçiğimize çarptı ve sonra hastaneye götürdük ama kurtaramadık, şehit oldu. Şu anda takip ediyoruz" dedi.

"Terörsüz Türkiye konusunda karşı taraftan "gereklilikler" gibi bir ifade duyuyoruz. Silah bırakma sürecinde Erbil yönetiminin de devreye girebileceği iddiaları var. Bir silahlı güç olarak siz o silahların nasıl bırakılabileceği konusunda görüşünüz nedir" sorusuna ise Güler, "Söylediğimiz bir şerh var. Fesh edeceksin, silahları teslim edeceksin, teslim olacaksın. Üç tane şart. Nereye teslim edecekleri onlara söylenecek. O söylenenleri yaparlarsa biz de buyursun gelsinler diyeceğiz" dedi.

TBMM Genel Kurul özel oturumuna katılmamasına ilişkin ise Güler, "Bugün Cumhurbaşkanı ile birlikte külliyede çocuklarla ilgili başka bir programa katıldık. Onun için gelmedik" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resepsiyonu... Yaşar Güler'den Eurofighter Açıklaması: Her Şey Planladığımız Gibi Devam Ediyor - Son Dakika

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