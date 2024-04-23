23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenleri Düzenlendi

Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

23.04.2024 14:54
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Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzincan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda yapılan kutlama programına, Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın konuşma yaptığı programda, öğrencilerden oluşan koro türküler söyledi, halk oyunu ekipleri gösteri yaptı.

Kars

Kars'ta 23 Nisan kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sona erdi, etkinlikler Kars Atletizm Sahası'nda devam etti.

Öğrencilerin halk oyunları oynadı, spor branşlarında dereceye girenlere ödül verildi.

Etkinlik müzik dinletisiyle son erdi.

Törene, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kağızman, Sarıkamış ve Akyaka ilçelerinde de 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

Ardahan

Ardahan'daki kutlamalar, Cumhuriyet Stadyumu'nda yapıldı.

Burada renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalara, çok sayıda çocuk katıldı.

Kutlamalar, oyun gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Ağrı

Ağrı'da da Şeyh Edebali İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Vali Mustafa Koç'u ziyaret etti.

Vali Koç, temsili olarak makam koltuğunu 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Mustafa Bekir Hansu'ya devretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekilerin Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından programa, Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, öğrenciler şiirler okuyup, yöresel halk oyunları gösterisi ve müzikli dans gösterisi yaptı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Erzincan

Erzincan'da, Vali Hamza Aydoğdu, koltuğunu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğrencisi Beren Lizge Albayrak'a devretti.

Albayrak, Erzincan'ın doğal güzelliği ile huzurlu bir il olduğunu belirterek herkesi Erzincan'ı görmeye davet etti.

Öğrencilerin genel anlamda öğretmenleri ile ilişkilerinin iyi olduğunu ifade eden Albayrak, okullarda bulunan güvenlik tedbirlerinin devam etmesi konusunda talimat verdi.

Erzincan Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından kutlamalara, Merkez Spor Salonu'nda devam edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın konuşma yaptığı programda, öğrenciler dans gösterileri yaptı.

Tunceli

Tunceli'de de Atatürk Stadı'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, şiirler okuyup gösteriler sundu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çemişgezek ilçesinde de Kaymakam Orçun Cüneyt Zor'un katılımıyla program düzenlendi.

Iğdır

Iğdır'da, Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Büstü'ne çelenk sunulmasıyla başlayan program, aynı alanda Vali Ercan Turan, Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla devam etti.

Kutlamalarda, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Program sonunda, öğrenciler ve çocuklar, valilik tarafından alanda kurulan oyun parkurlarında eğlendi.

Kaynak: AA

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