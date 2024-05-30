23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde Arkeologlar Kültürel Zenginlikleri Gözlemledi - Son Dakika
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23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde Arkeologlar Kültürel Zenginlikleri Gözlemledi

23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri\'nde Arkeologlar Kültürel Zenginlikleri Gözlemledi

Antalya'da düzenlenen 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde 17 ülkeden arkeologlar, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile dalış yaparak kültürel zenginlikleri gözlemledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Dünya Sualtı Federasyonu (CMAS) işbirliğinde 14'ü Afrika olmak üzere 17 ülkeden arkeologlar, Kemer ilçesindeki festival kapsamında düzenlenen dalış etkinliğine katıldı. Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibinden dalış eğitimi alan arkeologlar, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan eşliğinde su altındaki kültürel mirası tanıdı. Arkeologlara su altı robotları, tabletleri ve bilgisayarları eğitimi, su altında Airlift kullanımı, belgeleme ve çizim yapma, 3B fotoğraf çekme, basınç odası teknolojisi ve su altı eser çıkartma yöntemleri gibi çok yönlü bilimsel dalış eğitimleri verildiğini belirten Öniz, 'Dalış yaparak eğitime katılan bilim insanları, kendi ülkelerinde hem su altı arkeolojisi pratiklerinde hem de su altı kültür mirasının korunmasında UNESCO ve CMAS adı altında görev yapacaklar.' diye konuştu. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da festivalin, Türkiye'nin çok önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'in yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına katkı sağladığını söyledi. Heyecan verici etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Solmaz, 'Bu yıl doğal ve arkeolojik güzellikleri daha bilimsel boyutta, su altı robot çalışmalarının desteklendiği bir programa dönüştürüldü.' bilgisini verdi. İlçede bir yıldır görev yaptığını ve ilk defa daldığını anlatan Solmaz, 'Herkesin bu heyecanı tatması gerekiyor. Herkesi Kemer'e davet ediyoruz.' dedi.

30.05.2024 12:55
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Antalya'da düzenlenen 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında 17 ülkeden arkeologlar, su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan ile dalış yaparak kültürel zenginlikleri gözlemledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Dünya Sualtı Federasyonu (CMAS) işbirliğinde 14'ü Afrika olmak üzere 17 ülkeden arkeologlar, Kemer ilçesindeki festival kapsamında düzenlenen dalış etkinliğine katıldı.

Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve ekibinden dalış eğitimi alan arkeologlar, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan eşliğinde su altındaki kültürel mirası tanıdı.

Doç. Dr. Öniz, AA muhabirine, festival kapsamında bir hafta boyunca yabancı arkeologları ağırladıklarını söyledi.

Arkeologlara su altı robotları, tabletleri ve bilgisayarları eğitimi, su altında Airlift kullanımı, belgeleme ve çizim yapma, 3B fotoğraf çekme, basınç odası teknolojisi ve su altı eser çıkartma yöntemleri gibi çok yönlü bilimsel dalış eğitimleri verildiğini belirten Öniz, "Dalış yaparak eğitime katılan bilim insanları, kendi ülkelerinde hem su altı arkeolojisi pratiklerinde hem de su altı kültür mirasının korunmasında UNESCO ve CMAS adı altında görev yapacaklar." diye konuştu.

-"Herkesin bu heyecanı tatması gerekiyor"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da festivalin, Türkiye'nin çok önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'in yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına katkı sağladığını söyledi.

Heyecan verici etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Solmaz, "Bu yıl doğal ve arkeolojik güzellikleri daha bilimsel boyutta, su altı robot çalışmalarının desteklendiği bir programa dönüştürüldü." bilgisini verdi.

İlçede bir yıldır görev yaptığını ve ilk defa daldığını anlatan Solmaz, "Herkesin bu heyecanı tatması gerekiyor. Herkesi Kemer'e davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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