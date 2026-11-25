(İSTANBUL) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılacağı duyurulan etkinlikler öncesi Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde bir dizi yasaklama gündeme geldi. Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Taksim İstasyonu, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 15.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak. Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacak. "Toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere" neden olabileceği gerekçesiyle Beyoğlu Kaymakamlığı'nın aldığı yasaklama kararı doğrultusunda Taksim Meydanı ve çevresinde çok sayıda yol ulaşıma kapatılacak.

Çok sayıda kadın derneği ve siyas parti 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu akşam Beyoğlu Tünel'de buluşma duyurusu yaptı.

Duyuruya kaarşı ilk yasaklama kararı Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan geldi. Dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Kaymakamlık bölgede bazı yolların ulaşıma kapatılacağını açıkladı.

"KAMU DÜZENİ VE TOPLUMSAL BARIŞI BOZABİLECEK EYLEMLER..." GEREKÇESİ

Beyoğlu Kaymakamlığı açıklamasında şu yasaklara yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 25.11.2026 günü idaremiz Beyoğlu sınırları içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/a-ç maddelerine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 25.11.2026 günü saat 00: 01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler YASAKLANMIŞTIR.

Alınacak tedbirler kapsamında saat 15: 00 itibariyle; Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı'nın yaya girişine kapatılmasını, Taksim Meydanı'nın araç ve yaya trafiğinin kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılmasını, Gezi Parkı'nın yaya trafiğinin kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerin yapılmasını, İstiklal Caddesi ve ara sokaklar ile Tünel Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılmasını, Sıraselviler Caddesi ve ara sokakların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılmasını, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."

TAKSİM METRO İSTASYONU 15.00 İTİBARIYLA KAPATILACAK

Metro İstanbul da bazı istasyonların işletmeye kapatılacağını duyurdu. Açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."