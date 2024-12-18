25. Randevu İstanbul Film Festivali

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Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından gerçekleştirilen 25. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde birçok film sinemaseverlerle buluşuyor.

TÜRSAK'tan yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci gününde "Fidan", "Future", "Sweet Dreams", "Bize En Uzak Hayat", "Mis Gibi" ve Pamuk filmleri Atlas Sineması'nda beyaz perdeye yansıdı.

"Bize En Uzak Hayat", "Mis Gibi" ve "Pamuk" filmlerinin gösterimleri sonrası, filmlere ilişkin söyleşiler gerçekleştirildi.

Bu yıl odak ülkenin Hollanda olduğu festivalde, "Hollanda'ya Bak Dünyayı Gör", "Türk Sinemasına Bir Bakış", ve "Geleceğin Sinemacılarından Kısalar" bölümlerinde filmler izleyicinin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında yarın "Nefes Yer Eksi İki", "That Afternoon" "Future Me", "Acı Kahve", "Sadık Ahmet" ve "İyi Ölüm" filmleri gösterilecek.