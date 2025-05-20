250 Böbrek Nakliyle Yeni Hayatlar - Son Dakika
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250 Böbrek Nakliyle Yeni Hayatlar

SEAH, 6. yılında 250 böbrek nakliyle umutları yeşertti. Başarıda ekip ruhu ön planda.

20.05.2025 15:51
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Sakarya'da 2019'da hizmete giren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Böbrek Nakil Merkezi'nin 6. yılında "250 Hayat, 250 Umut, Birlikte Başardık" adlı program düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'ndeki programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, doktorlar ve üniversite öğrencileri katıldı.

Özdemir, açılış konuşmasında, başarıyla gerçekleştirilen 250 nakilde ekip ruhu ve çalışma azminin ön planda olduğunu belirterek, "Çok ciddi emek var. Bu emeğe bizzat şahidim dememin sebebi de bir genel cerrahi uzmanı olarak bu 250 ameliyatın bir kısmında bulunmuş olmam. Aslında bu başarı şehrimiz için büyük mutluluk kaynağı." dedi.

Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişinin, Sakarya'da ise 950 ila 1000 civarında hastanın böbrek rahatsızlığıyla mücadele ettiğini aktaran Özdemir, organ bağışı konusunda toplumun bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altıntoprak da organ naklinin hekimler ve hastalar açısından meşakkatli süreç olduğuna değinerek, projenin Sakarya'da ilk olarak 2017'de birkaç kişinin düşüncesiyle başladığını, daha sonra büyüyerek hayata geçtiğini anlattı.

Altıntoprak, siyasiler, kurumlar, öğretim üyeleri ve üniversitenin tüm sürece destek olduğuna değinerek, Türkiye'de en başarılı organ nakli merkezlerinden birisi olduklarını dile getirdi.

Böbrek Nakil Merkezi ile ilgili hazırlanan kısa film gösteriminin ardından konuşan Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necattin Fırat, tüm ekibin böbrek hastaları için özveriyle çalıştığını belirterek, "Hastalığı anlayamıyoruz ama hastalık geldiği zaman bütün önceliklerimizi bırakıyoruz, tek önceliğimiz hastalığımız oluyor ve bunun çaresini aramak için yollara düşüyoruz. Bizim, buradaki başarılarımızın en önemli sebeplerinden biri de ekibimizin tamamen uyum içinde çalışması ki burada bu başarıyı gözler önüne koyuyor." diye konuştu.

"Hiçbir merkezde bizimki kadar yüksek başarı oranı yok"

SEAH Organ ve Doku Nakli Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hamad Dheir ise nakillerde merkezin başarısına işaret ederek, "Övünerek söyleyebilirim ki hiçbir merkezde bizimki kadar yüksek başarı oranı yok. Nakilden sonra cerrahi komplikasyonlar nedeniyle ölüm söz konusu olmamıştır. Operasyonların gerçekten de özverili ekip tarafından yapıldığını vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Şaduman Yılmaz, 4 kez böbrek nakli olduğunu ve son nakilden sonra çok daha iyi hissettiğini dile getirerek, doktorlara teşekkür etti.

Kadavradan böbrek nakli yapılan Muhammed Sefa Rumeli, her gece saatlerce odada tek başına yatmak zorunda kaldığını ve 6 yaşındaki oğlunun bu travmalarla büyüdüğünü kaydetti.

Doktor Dheir ve ekibine teşekkür eden Rumeli, " Gazze'de filizlenen bir nefes bana yardım elini uzattı, o bir kahraman. O bir doktor değil, bir hekim, hikmet sahibi bir insan." şeklinde konuştu.

Kocacık da 250 nakilin 250 ayrı yaşam öyküsü barındırdığına değinerek, tüm organ bağışçılarına teşekkür etti.

Program, müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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