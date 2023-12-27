 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
26 bin 731 personel Emniyet Teşkilatına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

26 bin 731 personel Emniyet Teşkilatına katıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığındaki eğitimleri başarıyla tamamlayan 26 bin 731 personelin emniyet teşkilatına katıldığı bildirildi. Polis Akademisi Başkanlığı, 2023 yılında 1098 komiser yardımcısı, 23 bin 819 polis memuru ve 1814 çarşı ve mahalle bekçisinin eğitimlerini tamamlayarak Emniyet Teşkilatına katıldığını duyurdu.

26 bin 731 personel Emniyet Teşkilatına katıldı
27.12.2023 - 21:31,
Abone Ol

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığındaki eğitimleri başarıyla tamamlayan 26 bin 731 personelin emniyet teşkilatına katıldığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023 yılında Polis Akademisinden, 1098 komiser yardımcısı, 23 bin 819 polis memuru, ?1814 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 26 bin 731 personel, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Emniyet Teşkilatımıza katılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26 bin 731 personel Emniyet Teşkilatına katıldı - Son Dakika


21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler

Son Dakika
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
20:00 RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 22:41:36. #1.12#
SON DAKİKA: 26 bin 731 personel Emniyet Teşkilatına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement