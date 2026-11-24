Adalet ve Sinema Derneği tarafından "Herkes İçin Adalet" ilkesiyle düzenlenen 16. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 26 Kasım'da İstanbul'da başlayacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festivalin açılış töreni İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yenilenen Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.

Festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ve festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci'nin konuşmalarıyla başlayacak gecede, sinema ve hukuk alanında çalışmalarıyla öne çıkan dört isme ödülleri takdim edilecek.

Çadlı yönetmen Mahamat-Saleh Haroun ve yönetmen Handan İpekçi'ye "Sinema Onur Ödülleri"nin verileceği törende, "Akademik Onur Ödülü" Prof. Dr. Liane Wörner'e, "Sinemaya Katkı Ödülü" ise Azize Tan'a sunulacak.

Açılış töreninde, Fransız yönetmen Agnes Jaoui'nin yazıp yönettiği ve Daniel Auteuil ile başrolünü paylaştığı "Kreşendo/ L'Objet du delit" filminin gösterimi yapılacak. Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü" operasının sahne arkasında yaşananları günümüzün toplumsal tartışmalarıyla buluşturan yapım, adalet mücadelesini farklı yönleriyle ele alıyor.

35 film sinemaseverlerle buluşacak

Festivalde 23 uzun ve 12 kısa metrajlı olmak üzere 35 film gösterilecek. Festival filmlerinin 31'i Türkiye prömiyerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Gösterimler İBB Beyoğlu Sineması, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi ve Beyoğlu Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Festival, Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj ve Kısa Film Yarışmaları'nın yanı sıra Adalet Terazisi, İoanna Kuçuradi Anısına - İnsanın İnsan Olma Hakkı ve Avukat Emre Özmen Anısına bölümlerinden oluşacak.

Cannes, Berlin, Venedik, Toronto, Sundance, New York Tribeca ve San Sebastian gibi uluslararası festivallerde gösterilen yapımların da yer aldığı programda, Fas, Şili, Kuzey Makedonya ve Çad'ın 2027 Oscar Ödülleri için resmi başvuruda bulunduğu filmler de izleyiciyle buluşacak.

40'tan fazla sinema profesyoneli festivale konuk olacak

Festivale katılan 40'tan fazla yerli ve yabancı sinema profesyoneli, gösterimlerin ardından düzenlenecek söyleşilerde izleyicilerle bir araya gelecek.

Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yönetmenler Ghasideh Golmakani, Alina Şerban, Hanael El Yousfi, Ione Hernandez Saenz, Dina Duma, Mahnaz Mohammadi ve Maria Sodahl'ın yanı sıra oyuncu Melisa Sözen de festivalin konukları arasında yer alacak.

Kısa film yarışması kapsamında ise yönetmen Maryna Er Gorbach ve yapımcı Mehmet Bahadır Er, Ecre Begüm Bayrak, Yasmin Najjar, Antanas Skucas, Sergios DeLaurentis ve Ferdi Ayaz filmlerine ilişkin soruları yanıtlayacak.

Adalet Terazisi bölümünde "Canavar" filminin yönetmeni Tunç Şahin ile "Soumsoum, Yıldızlı Gece" filminin yönetmeni Mahamat-Saleh Haroun, İoanna Kuçuradi Anısına bölümünde "İyi Tatiller Dileriz" filminin yönetmeni Dominik Locher, Avukat Emre Özmen Anısına bölümünde ise "Bir Türk Meselesi" filminin yönetmeni Hüseyin Aydın Gürsoy izleyicilerle buluşacak.

Festival kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 27-28 Kasım'da düzenlenecek akademik program, "Quo Vadis İstanbul Sözleşmesi?" başlığıyla gerçekleştirilecek.

VisionIST programı, 27 Kasım-1 Aralık'ta İBB Beyoğlu Sineması Pera Salonu'nda ücretsiz gerçekleştirilecek.

Sinema profesyonelleri ile farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getirecek program, festivalin Sinema Onur Ödülü sahibi ve Altın Terazi Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Mahamat-Saleh Haroun'un Alin Taşçıyan moderatörlüğündeki ustalık sınıfıyla başlayacak.

Programda ayrıca "Festival Yapmak Kolay mı?", "İnsanın İnsan Olma Hakkı" ve "Vicdan Bazen Sızlar" başlıklı paneller düzenlenecek.

Festival bu yıl dijital seyirci etkileşimi ortağı Enki işbirliğiyle izleyicilere filmler hakkında yorum paylaşma, diğer seyircilerin görüşlerini takip etme ve Seyirci Ödülü için oy kullanma imkanı da sunacak. Yönetmenlerin yazılı ve videolu mesajlarına da platform üzerinden erişilebilecek.

Festival biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu. Hafta içi 14.00 ve 16.30 seanslarında tam biletler 100 lira, hafta içi 19.00 ve 21.00 seansları ile hafta sonu tüm seanslarda 150 lira olacak. Öğrenci biletleri tüm seanslarda 50 liradan satışa sunulurken, kısa film seçkileri ücretsiz izlenebilecek.

Festival, 2 Aralık'ta sona erecek.