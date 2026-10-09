267 kişi taşıyan katamaran kazasında kaybolan Mehmet Nuri Ayran Adana'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

267 kişi taşıyan katamaran kazasında kaybolan Mehmet Nuri Ayran Adana'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
267 kişi taşıyan katamaran kazasında kaybolan Mehmet Nuri Ayran Adana\'da defnedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC açıklarında 30 Ağustos'ta Girne'den Taşucu'na giden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran alabora oldu. Kazada kaybolan 27 yaşındaki Mehmet Nuri Ayran'ın cenazesi önceki gün bulundu; Adana Çukurova'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran (27), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan yolculardan Mehmet Nuri Ayran'ın önceki gün cenazesine ulaşıldı. Ayran'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla memleketi Adana'ya gönderildi. Cenazesi için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na gelen Ayran'ın yakınları, tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Nuri Ayran, toprağa verildi.

Kaynak: DHA
DenizcilikÇukurovaGüncelKıbrısAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
Video çekerken telefonu denize düştü Kaydettiği görüntüler şaşırttı Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Fenerbahçe’nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş Fenerbahçe'nin yolladığı futbolcu tesislerde çırılçıplak geziyormuş
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açıyor: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açıyor: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:10
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu “İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek“
Bakan Göktaş’tan Yeni Partili 3 vekile suç duyurusu! "İftirayı atanlar da yayanlar da hesap verecek"
14:04
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu’nun keyfi yerinde Çocuklarla fotoğraf çektirdi
Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi
13:48
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıktı: Dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz
13:02
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı
12:59
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:36:43. #.0.2#
SON DAKİKA: 267 kişi taşıyan katamaran kazasında kaybolan Mehmet Nuri Ayran Adana'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei