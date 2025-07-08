27. Bilimkurgu Öykü Yarışması Başlıyor

Türkiye Bilişim Derneğinin (TBD) bu yıl 27'ncisi düzenlenen Bilimkurgu Öykü Yarışması, bilim ve edebiyat meraklılarını buluşturacak.

TBD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de bilim kurgu alanında ilk ve en köklü yarışma olan etkinlik, yaratıcı kalemleri bir araya getirerek Türkçe bilim kurgu edebiyatına katkı sunmayı amaçlıyor.

Yarışmaya katılacak öykülerin Türkçe yazılması, bilim kurgu türüne ait, özgün ve daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmamış olması isteniyor. Ayrıca her yazar, yarışmaya yalnızca bir öyküyle katılabilecek.

Son başvuru tarihinin 10 Eylül olduğu yarışmada başvurular, yazarın özgeçmişi ve yasal izin formuyla çevrim içi yapılacak.

Birincilik ödülünün 25 bin lira olarak belirlendiği yarışmada, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek. Seçici kurul tarafından yayınlanmaya değer bulunan öyküler, kitaplaştırılarak okuyucuyla buluşturulacak.

Jürisinde, edebiyat ve medya dünyasından Hikmet Temel Akarsu, Yiğit Değer Bengi, Cem Kılıçarslan, Onur Orhan, Koray Özer, Seda Uyanık, Sedef Özkan, Özgür Tacer ve Yasemin Tanbi'nin yer aldığı yarışmanın sonuçları ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

"Geleceği kaleme almak isteyen herkesi yarışmamıza davet ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TBD Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat, yarışmaya ilişkin, "Türkiye'nin bilişimde lider ülke olması için yalnızca teknolojik ve bilimsel gelişme yetmez, bilişim kültürünün de gelişmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

TBD'nin 54 yıl önce Türkiye daha bilgisayarla tanışmadan, bilişim ekosistemini kurmak amacıyla kurulduğunu ve alanda dünyadaki ilk dernekler arasında yer aldığını vurgulayan Altınsaat, kurucu misyonlarının Türkiye'yi bilim ve bilginin ışığında geleceğe taşımak olduğunu belirtti.

Altınsaat, katılımcılardan insanlığın geleceğine dair toplumsal, teknolojik, psikolojik ya da felsefi sorunları bilim kurgu atmosferinde ele alan öyküler istediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Biz bilişim ekosisteminin yalnızca teknolojiyle değil, kültürle, sanatla, müzikle ve edebiyatla da gelişeceğine inanıyoruz. Bu yüzden 27 yıldır bilim kurgu alanında yarışmamızı sürdürüyoruz. Bu yıl da geleceğe farklı pencereler açan genç ve deneyimli yazarların başvurularını bekliyoruz. Geleceği kaleme almak isteyen herkesi yarışmamıza davet ediyoruz."

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru formu, derneğin internet sayfasından edinilebilecek.