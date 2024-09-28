Uluslararası Beypazarı Festivali Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Beypazarı Festivali Başladı

Uluslararası Beypazarı Festivali Başladı

Beypazarı, tarihi ve kültürel zenginliklerini sergileyen 27. festivaline ev sahipliği yapıyor.

28.09.2024 16:46
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Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali başladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Atatürk Parkı'nda festivalin başlaması dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, festival ile Beypazarı'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya sergiledikleri söyledi.

Ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılar sayesinde zengin kültürel miraslarını dünya sahnesine taşımanın büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Kasap, "Bu festival, dostluk ve kardeşlik köklerini güçlendirdiğimiz onur verici bir etkinliktir. Beypazarı köklü geçmişi, tarihe meydan okuyan mimarisi ve gelenekleriyle geçmiş izlerini gururla taşırken, dünyanın modern dinamikleriyle de uyum içinde olmayı başarmaktadır." dedi.

Kaymakam Vedat Yılmaz da Beypazarı'nın bulunduğu verimli topraklar, iklimi ve coğrafyasıyla birçok medeniyetin yaşam sürdüğü tarihi bir kent olduğunu anlatarak, "Bu kadim kentin köklü tarihinde oluşan zengin kültürel mirasıyla korunması ve geliştirilmesi, gelecek nesiller için hepimize yüklenen büyük bir sorumluluktur. Tarihi konakları ve yapılarıyla 19. yüzyıl Osmanlı şehirciliğinin korunmuş bir örneği olan Beypazarı, 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer almış, özgün kent tasarımı olduğunun uluslararası düzeyde duyurmuştur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stant açan belediyelere ve vatandaşlara festivalin hayırlı olması temennisiyle bereketli kazanç dileğinde bulundu.

İlçenin farklı yerlerinde gösteriler, animasyonlar, mini konserler düzenlenecek festival, yarın son bulacak.

Programa CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Beypazarı Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Günel ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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