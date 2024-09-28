27. Uluslararası Beypazarı Festivali Korteji

Bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Yabancı ülkelerin topluluk ve halk dansları gruplarının katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, belediye önünden başlayarak Atatürk Parkı'nda tamamlandı.
Burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.
Ardından halk oyunları gösterisi sahnelendi.
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