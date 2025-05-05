28 Şubat Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
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28 Şubat Davasında Mütalaa Açıklandı

Yeniden yargılanan 16 sanık için savcı, 'darbe girişimine yardım' suçundan ceza istedi.

05.05.2025 13:27
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Yargıtayın bozma kararının ardından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında mütalaa açıklandı.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi.
Savcı, mütalaasında sanıklar Şevket Turan ve İzzettin İyigün'ün vefat ettiğini ve dosyadan düşürülmeleri gerektiğini belirterek, diğer 14 sanığın "darbe girişimine yardım" suçundan cezalandırılmalarını istedi.
Mütalaaya katılmadıklarını belirten sanıklar, suça iştirak ettiklerine yönelik dosyada somut delil bulunmadığını öne sürdü ve savunma için mahkemeden süre talebinde bulundu.
Sanık avukatları da savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma için mahkemeden ek süre ve kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı, sanık ve avukatlarının talebi doğrultusunda savunma için ek süre verdi, kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini ise reddetti.
Duruşma, 6 Ekim'e ertelendi.
Yargıtay, 16 sanık hakkındaki hükmü bozmuştu
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi ve İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.
Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmalarının gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.
Haklarında bozma kararı verilen 16 sanığın, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Kaynak: AA

Yargıtay, 28 Şubat, Politika, 3-sayfa, Güncel, 6 Ekim, ankara, Hukuk, Son Dakika

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