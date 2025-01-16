29. Türkiye-Almanya Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
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29. Türkiye-Almanya Film Festivali Başlıyor

29. Türkiye-Almanya Film Festivali Başlıyor

Nürnberg'de 7 Mart'ta başlayacak festivalde onur ödülleri Nur Sürer ve Osman Okkan'a verilecek.

16.01.2025 15:14
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Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Türkiye Almanya Film Festivali'nin açılış galası 7 Mart günü yapılacak. 29.Türkiye Almanya Film Festivali'nin onur ödülleri sinema ve sanat dünyasında iz bırakan iki isme oyuncu Nur Sürer'e ve yönetmen ve gazeteci Osman Okkan'a verilecek.

Festivalin açılış galası, 7 Mart Cuma akşamı saat 19: 00'da Nürnberg Tafelhalle'de gerçekleşecek. Festival 16 Mart akşamı ödül töreniyle soa erecek.

Açılış filmi olarak, Nadim Güç'ün yönettiği ve senaryosunu Erdi Işık'ın yazdığı 'Mukadderat' (TR, 2024) gösterilecek. Filmin ekibi de geceye eşlik edecek. Filmin yönetmeni Nedim Güç ve Senaristi  Erdal Işık'da  festivalin açılış konukları arasıda yer alacak. Açılışta caz ve blues müzik performansını Hildegard Pohl ve Yogo Pausch üstlenecek.

Nur Sürer toplumsal duyarlılığıyla tanınan insan

Nur Sürer, Türkiye sinemasının unutulmaz yapımlarında yer alan, politik duruşu ve toplumsal duyarlılığıyla tanınan bir isim. 'Bereketli Topraklar Üzerinde' (1979), 'Uçurtmayı Vurmasınlar' (1989) ve 'Umuda Yolculuk' (1991) gibi birçok başarılı projede yer aldı. Uluslararası alanda Oscar kazanan 'Umuda Yolculuk', Sürer'i dünya çapında bir yıldız haline getirdi.

2024'te, festivalin açılış filmi olan 'Mukadderat'taki Sultan rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde üçüncü kez En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen sanatçı, ödüllerini toplumsal mücadele ve insan hakları savunucularına ithaf ediyor.

Kültürlerarası diyaloğun mimarı Osman Okkan

Radyo, televizyon gazetecisi ve belgesel yönetmeni Osman Okkan, Almanya ve Türkiye arasında kültürel köprüler kuran çalışmalarıyla tanınıyor. 'Nazım Hikmet – Şair ve Devrimci' ve 'Hrant Dink Cinayeti Dosyası' gibi belgeselleri, sanat ile siyasetin kesiştiği konulara ışık tutuyor.

1960'lardan itibaren göçmen hakları, kültürel diyalog ve insan hakları konularında yürüttüğü çalışmalar, Almanya-Türkiye ilişkilerine katkı sağladı. Çalışmaları nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Nişanı ve Federal Almanya Liyakat Nişanı'na layık görülen Okkan, yaşamını diyalog ve toplumsal barışa adadı.

Festival Başkanı ve Festival Yönetmenin açıklamaları

Türkiye-Almanya film festival başkanlığını yapan Inter Forum Dernek Başkanı Adil Kaya "Türkiye-Almanya Film Festivali her zaman olduğu gibi insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor. Ülke çapında sahip olduğu istisnai konumu sayesinde Almanya'daki toplumsal bütünleşmeye önemli katkıda bulunuyor" dedi.

Festivalin yönetmenliğini yapan Ayten Akyıldız da, iki değerli sanatçının festivale katılımından büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Nur Sürer ve Osman Okkan, film ve toplum çalışmalarını harmanlayarak kültürlerarası diyaloğa örnek olmuş kişiler. Festival programımız bu yıl da zengin içerik ve sürprizlerle dolu. 7 Mart'ta izleyicilerimizi bekliyoruz" dedi. 29. Türkiye Almanya Film Festivali, yarışma filmleri, özel seçkiler ve etkinlikleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Detaylı program ve diğer konuk sanatçılar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 29. Türkiye-Almanya Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

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