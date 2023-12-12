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10'U TUTUKLANDI
Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 farklı ilde hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › 3,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası hırsızlığına aynı aileden 13 gözaltı (2) - Son Dakika