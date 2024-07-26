3. Dikili Kitap Günleri'nde Siyaset Konuşuldu

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(İZMİR)- Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliği ile düzenlenen 3. Dikili Kitap Günleri, Türk siyasetinin önemli isimlerini vatandaşlarla buluşturdu.

Dikili 75. Yıl Parkı'nda gerçekleşen "Yerel Yönetim ve Genel Siyaset" konulu söyleşide CHP Genel Başkan Yardımcısı,Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcıarı Murat Bakan, Ensar Aytekin ve Özgür Karabat ülke gündemine dair görüşlerini paylaştı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiyi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Belediyesi Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, 6 Eylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe yönetimi, Dikili Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Söyleşi sonrası plaket takdiminde bulunan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz şu ifadelerde bulundu

"3. Dikili Kitap Günleri'nde ülkemizin değerli edebiyatçılarını, aydınlarını, siyaset insanlarını buluşturmaya devam ediyoruz. Bu akşam partimizin dört değerli Genel Başkan Yardımcılarını sizlerle buluşturduk. Yerel ve ülke siyasetine yönelik birbirinden değerli görüşlerini, önerilerini bizler ile paylaştılar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde Genel Başkan Yardımcılarımızın, tüm yol arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde 400'ün üzerinde belediye kazandık. Yerel yöneticiler olarak bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Yılmadan, yorulmada, gece gündüz çalışarak genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız. Artık biz şarkı dinlemek değil şarkı söylemek istiyoruz. Bu şarkıyı da yapılacak ilk genel seçimlerde hep birlikte söyleyeceğiz"