3. Dikili Kitap Günleri Son Buldu - Son Dakika
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3. Dikili Kitap Günleri Son Buldu

Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOP) iş birliği ile gerçekleşen 3. Dikili Kitap Günleri, 9 gün süren etkinliklerle sona erdi. Kitap fuarında söyleşiler, imza günleri ve konserler düzenlendi.

29.07.2024 13:03  Güncelleme: 13:37
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(İZMİR)- Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOP) iş birliği ile 20-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 3. Dikili Kitap Günleri sona erdi.

Dikili 75. Yıl Parkı'nda 9 gün süren 3. Dikili Kitap Günleri'nin son akşamında Melih Aşan "Ekolojik, Tasarım Kuramı ve Kentlerimizde Ekolojik Tasarım ve Kamusal Alan Tasarımları", Özge Doğar "Günümüzde Cumhuriyet Kadını" ve basının önemli kalemlerinden gazeteci-yazar Murat Ağırel " Türkiye'de Uyuşturucu Kaçakçılığı, Göçmen Krizi, Terör Finansmanı" konulu söyleşiler gerçekleştirdi.

Latin ve dünya müziklerinden eserler sunan Rumba Quartet konseri ile 3. Dikili Kitap Günleri noktalanmış oldu.

3. Dikili Kitap Günleri'nin çok verimli geçtiğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Kitap Dikili'de Güzel! diyerek bu yıl "Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye" temasıyla gerçekleştirdiğimiz Dikili Kitap Günleri'nde 50 yayınevi stand açtı, ülkemizin önemli yazarları, edebiyatçıları, gazetecileri ve siyaset insanları söyleşiler gerçekleştirdiler, kitaplarını imzaladılar. Yerel yazarlarımızı da okurlarımızla buluşturduk. Bu yıl bir ilk olarak kültür ve sanat etkinliklerine de yer verdik. Birbirinden güzel konserlerimiz oldu. Dikili halkı ve Dikili'ye gelen misafirlerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layıklar. Gelecek sene daha da güzel Kitap Günleri gerçekleştireceğiz. Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Tatar başta olmak üzere ekibine, çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese ve 9 gün boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Dikili, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3. Dikili Kitap Günleri Son Buldu - Son Dakika

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