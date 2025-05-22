3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması Başlıyor

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle Çatı Bostanlı'da gerçekleştirilecek "3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması" için geri sayım başladı. Usta edebiyatçılar Attila İlhan, Tarık Dursun K, Selim İleri, Habib Bektaş ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinin sinemaya uyarlanma süreçlerine ilişkin panel, söyleşi ve film gösterimlerinin yer alacağı buluşma, 26-30 Mayıs günleri arasında İzmirliler ile buluşacak.

Karşıyaka Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından düzenlenen 3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Çatı Bostanlı'da başlıyor. Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Leyla Keskiner'in yapacağı açılış konuşmasının ardından "Edebiyattan Sinemaya" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. İki sanat dalı arasındaki ilişkiler ve 100'üncü doğum yılı olan Attila İlhan'ın sinema ile ilişkisi konuşulacak. Sonrasında senaryosunu Attila İlhan'ın yazdığı, Lütfi Ö. Akad'ın yönettiği "Yalnızlar Rıhtımı" filmi gösterilecek. 30 Mayıs'a kadar her gün farklı bir edebiyatçının öyküsü üzerine söyleşi ve paneller düzenlenecek, senaryosuna hayat verdikleri filmler perdeye yansıtılacak. Çatı Bostanlı'nın açık hava atmosferinde gerçekleşecek etkinlikler, ücretsiz ve halka açık olacak. Tüm vatandaşlar, kendi kamp sandalyeleri ile buluşmaya katılım sağlayabilecek.

"Herkesi Çatı Bostanlı'ya davet ediyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Karşıyakamızda, seçkin bir kültür sanat organizasyonu olarak '3. İzmir Edebiyat ve Sinema Buluşması'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu buluşma, ikisi Karşıyakalı beş edebiyatçının eserlerinin sinemaya uyarlanma süreçlerini ve sonuçlarını derinlemesine incelemek için bizlere harika bir fırsat sunacak. Edebiyata ve sinemaya ilgi duyan herkesi, 26-30 Mayıs günleri arasında Çatı Bostanlı'ya davet ediyoruz" dedi.