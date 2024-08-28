3 Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı - Son Dakika
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3 Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı

3 Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde babaları tarafından öldürülen Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek'in cenazeleri, anneleri Naciye Şimşek'in memleketi olan Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Kardeşler için bugün öğlen Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, öldürülen çocukların anneleri Naciye Şimşek ve yakınları katıldı.

28.08.2024 15:55
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3 KARDEŞ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde babaları Vesim Şimşek tarafından öldürülen Ceylin, Cemre ve Nira Şimşek'in cenazeleri, anneleri Naciye Şimşek'in memleketi olan Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Kardeşler için bugün öğlen Hz. Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, öldürülen çocukların anneleri Naciye Şimşek ve yakınları katıldı.

'HANGİ BİRİNİZE YANAYIM'

Cenaze çocukları Ceylin, Cemre ve Nira'nın tabutlarına sarılan Naciye Şimşek, "Annem hangi birinize yanayım. Nira'yı ortalarına gömsünler o kardeşlerini de korur" diyerek gözyaşı döktü.

'YAVRULARIMIZDAN NEYİN HELALLİĞİNİ ALACAĞIZ'

Cenazede konuşan Salihli Müftüsü Ali Çebi de "3 yavrumuzun hayatlarının bu şekilde sonlandırılmış olması çok üzücü. Bir kelime bulamıyorum. Helallik sünnettir ama yavrularımızdan neyin helalliğini alacağız. 3 yavrumuzun cenazesini bir baba, bir dede yani gönül yarası olarak ayrı ayrı kıldıracağım" dedi.

3 çocuğun cenazeleri ayrı ayrı kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınarak götürüldükleri Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Ersan ERDOĞAN-Emre SAÇLI/Salihli (MANİSA),

Kaynak: DHA

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