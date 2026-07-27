3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Şişli'de uyku tedavisi sonrası 3. kattan düşen Ayşe Bilge Ergeneman yaşamını yitirdi. Polis soruşturma başlattı.

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL – ŞİŞLİ'de annesiyle yaşayan Ayşe Bilge Ergeneman (43), oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü özel hastaneden sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenilen Ergeneman'ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ergeneman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, dün saat 18.10 sıralarında Fulya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Bilge Ergeneman, uyku problemi yaşaması üzerine 1 gün önce Şişli'deki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde taburcu edilen Ergeneman, annesiyle yaşadığı eve döndü.

3'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Ergeneman, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 3'üncü katındaki evin arka penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergeneman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısıyla, olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ayşe Bilge Ergeneman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Polis, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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