3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var! Ultra zenginler yaşıyor

ABD’nin Massachusetts eyaleti açıklarında bulunan ve dünyanın en pahalı yaşam bölgelerinden biri olarak gösterilen Nantucket Adası, bu kez sıra dışı bir emlak ilanıyla gündeme geldi. Bölgede bulunan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki müstakil ev ücretsiz bir şekilde satışa çıkarıldı
Lüks yaşam tarzı ve milyon dolarlık malikaneleriyle bilinen adadaki ilan kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti.
Ev sahibi, üç yatak odası ve iki banyodan oluşan yaklaşık 161 metrekarelik evi hiçbir ücret talep etmeden devretmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak bunun için tek bir şart koydu.
Evi almak isteyen kişinin yapıyı altı ay içinde bulunduğu arsadan tamamen taşıması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin hem mevcut ev sahibine hem de belediyenin yapı müdürlüğüne niyet mektubu göndermesi şart koşuluyor.
Uzmanlara göre ev sahibinin asıl hedefi yapıyı satmak değil, milyonlarca dolar değerindeki araziyi boşaltmak. Nantucket’te boş arsa bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği belirtilirken, birçok kişinin yalnızca arsa sahibi olabilmek için eski evleri satın aldığı ifade ediliyor.
New York Pos'un haberine göre; ücretsiz verilen evin kıyı erozyonu riski taşıyan bir bölgede bulunmadığı da aktarıldı.
ABD’de bir evi başka bir noktaya taşımanın maliyeti yaklaşık 150 bin ila 500 bin dolar arasında değişiyor. Buna rağmen uzmanlar, Nantucket gibi ultra lüks bir bölgede ücretsiz ev sahibi olmanın hala büyük avantaj sağladığını belirtiyor.
Adada ortalama ev fiyatlarının 4,4 milyon dolar seviyesinde olduğu, boş arsaların ise yaklaşık 1,6 milyon dolara alıcı bulduğu ifade ediliyor.
Nantucket Adası’nda yaşayan isimler arasında ünlü futbol antrenörü Bill Belichick, iş insanı Dave Portnoy ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de bulunuyor.
