3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var! Ultra zenginler yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var! Ultra zenginler yaşıyor

3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var! Ultra zenginler yaşıyor
20.05.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de ultra zenginlerin gözdesi olan Nantucket Adası’nda yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki bir ev ücretsiz olarak satışa çıkarıldı. İlan görenleri şaşırtırken ev sahibinin malikaneyi ücretsiz vermek için tek şartının bulunması dikkat çekti. Evi almak isteyen kişinin yapıyı 6 ay içinde bulunduğu arsadan başka bir yere taşıması gerekiyor.

ABD’nin Massachusetts eyaleti açıklarında bulunan ve dünyanın en pahalı yaşam bölgelerinden biri olarak gösterilen Nantucket Adası, bu kez sıra dışı bir emlak ilanıyla gündeme geldi. Bölgede bulunan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki müstakil ev ücretsiz bir şekilde satışa çıkarıldı

Lüks yaşam tarzı ve milyon dolarlık malikaneleriyle bilinen adadaki ilan kısa sürede binlerce kişinin dikkatini çekti.

EV SAHİBİNİN TEK ŞARTI VAR

Ev sahibi, üç yatak odası ve iki banyodan oluşan yaklaşık 161 metrekarelik evi hiçbir ücret talep etmeden devretmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak bunun için tek bir şart koydu.

YENİ EV SAHİBİNİN 6 AY İÇİNDE YAPIYI TAŞIMASI GEREKİYOR

Evi almak isteyen kişinin yapıyı altı ay içinde bulunduğu arsadan tamamen taşıması gerekiyor. Başvuruda bulunacak kişilerin hem mevcut ev sahibine hem de belediyenin yapı müdürlüğüne niyet mektubu göndermesi şart koşuluyor.

ASIL DEĞERLİ OLAN ARSA

Uzmanlara göre ev sahibinin asıl hedefi yapıyı satmak değil, milyonlarca dolar değerindeki araziyi boşaltmak. Nantucket’te boş arsa bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği belirtilirken, birçok kişinin yalnızca arsa sahibi olabilmek için eski evleri satın aldığı ifade ediliyor.

New York Pos'un haberine göre; ücretsiz verilen evin kıyı erozyonu riski taşıyan bir bölgede bulunmadığı da aktarıldı.

EVİ TAŞIMANIN MALİYETİ SERVET DEĞERİNDE

ABD’de bir evi başka bir noktaya taşımanın maliyeti yaklaşık 150 bin ila 500 bin dolar arasında değişiyor. Buna rağmen uzmanlar, Nantucket gibi ultra lüks bir bölgede ücretsiz ev sahibi olmanın hala büyük avantaj sağladığını belirtiyor.

Adada ortalama ev fiyatlarının 4,4 milyon dolar seviyesinde olduğu, boş arsaların ise yaklaşık 1,6 milyon dolara alıcı bulduğu ifade ediliyor.

ADADA ÜNLÜ İSİMLER YAŞIYOR

Nantucket Adası’nda yaşayan isimler arasında ünlü futbol antrenörü Bill Belichick, iş insanı Dave Portnoy ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de bulunuyor.

Güncel, Dünya, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var! Ultra zenginler yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi
Bahçeli’ye Ülkü Ocakları’ndan görkemli karşılama Bahçeli'ye Ülkü Ocakları'ndan görkemli karşılama
Beşiktaş’tan Altay Bayındır bombası Son karar o isimde Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:32
Malatya’daki deprem anı kamerada Herkes kendini sokağa attı
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı
09:10
Ferdi Kadıoğlu, Brighton’da sezonun oyuncusu seçildi
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:06
Okan Buruk, Fenerbahçe’nin eski yıldızını aradı Galatasaray’a gel
Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski yıldızını aradı! Galatasaray'a gel
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:25:51. #7.12#
SON DAKİKA: 3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var! Ultra zenginler yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.