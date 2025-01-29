3 Türk Vatandaşı İsrail Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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3 Türk Vatandaşı İsrail Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti

3 Türk Vatandaşı İsrail Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak geçiş yaparken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının, İsrail'in hava saldırısında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bakanlık, saldırıyı kınadı ve vatandaşların naaşlarının ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

29.01.2025 21:37  Güncelleme: 21:39
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının, İsrail'in hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kaçak yollarla Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen 3 vatandaşımızın, İsrail tarafından o bölgede düzenlenen bir hava saldırısı sonucunda hayatlarını kaybettikleri öğrenilmiştir. Merhum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Naaşların ülkemize en kısa sürede nakledilmesi için gerekli işlemler yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Her vesileyle vurguladığımız üzere; İsrail, insan hayatını hiçe sayan ve bölgemizdeki gerilimi artıran, saldırgan politikalarına bir an önce son vermelidir" denildi.

'DENEME AMAÇLI OPERASON BÖLGESİNE YÖNLENDİRİLDİLER'

Edinilen bilgilere göre, 11 Ocak 2025 tarihinde Lübnan sınırında kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan Sezer Özdemir (56), Hüseyin Kaya (54) ve Çınar Alp Baydenk (33) isimli vatandaşların aileleri, durumu resmi makamlara bildirdiler. 3 Türk vatandaşının daha önce de sahte isimlerle kaçak yollardan İsrail'e gittikleri ve 2 ila 3 yıl arasında bu ülkede çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri öğrenildi. 3 vatandaşın bir kez daha çalışmak üzere Lübnan'dan İsrail'e yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları belirtildi. 3 Türk vatandaşıyla son temas, sınırın Lübnan tarafında Dov Dağı Şeba Çiftlikleri bölgesinde gerçekleşti. İsrail basınında, aynı akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan kimliği belirsiz 3 kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırısı sonucunda etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. Bahse konu şahısların Türk vatandaşı olabileceğidir ihtimaline binaen, Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel makamlarla iletişime geçti. Yerel makamlardan şu bilgi alındı:

"11 Ocak günü yaklaşık 20 kişilik ve çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşan bir grup, kaçak yollardan Lübnan üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştı. Bu grubun, uluslararası bir organize suç örgütü ile belli bir ücret karşılığı anlaşarak İsrail'e geçmek istediği öğrenildi. İnsan kaçakçıları, canlı lokasyon yollamak suretiyle vatandaşları belli bir noktaya yönlendirdi. 3 Türk vatandaşı, 11 Ocak akşamı İsrail'in Lübnan sınırında yürüttüğü insansız hava aracı operasyonu sonucu hayatlarını kaybettiler. 20 kişi içerisinde yer alan 3 Türk vatandaşının, grubun lideri tarafından İsrail'in operasyon yürüttüğü bölgeye girmeye zorlandığı anlaşıldı. Diğer kişilerin ifadelerinden, 3 vatandaşın bu güzergahtan sınırı geçebilmesi durumunda, kalan 17 kişinin de aynı güzergaha yönlendirilecekleri öğrenildi. Bu bakımdan 3 Türk vatandaşının bir nevi 'deneme' amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiği öğrenildi."

Öte yandan ailelerin yakınları, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu arada 3 Türk vatandaşının hava saldırısıyla vurulduğu anlar ise drone kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 3 Türk Vatandaşı İsrail Hava Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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