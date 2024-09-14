3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Yörük Kültürü Kutlandı - Son Dakika
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3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Yörük Kültürü Kutlandı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde kıl çadırında konuklarını ağırladı ve festivalin kültürel önemini vurguladı. Uysal, Yörük yaşamının belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için Yörük Çalıştayı düzenleyeceklerini açıkladı.

14.09.2024 10:41  Güncelleme: 13:23
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'ndeki kıl çadırında konuklarını ağırladı.

Antalya Düzlerçamı'nda düzenlenen 3. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde Muratpaşa Belediyesi Yörük kültürünün önemli simgelerinden biri olan kıl çadırı kurdu.

Yörük çadırına Antalya CHP Milletvekilleri Aliye Coşar ve Cavit Arı, Antalya CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, Muratpaşa Belediyesi'nin kardeş şehri Moldova Gagavuz Özerk Bölgesi Komrat Belediye Başkanı Sergey Anastasov, Kepez CHP İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, Döşemealtı CHP İlçe Başkanı Veli Çot konuk oldu.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Uysal, bu tür festivallerin kültürleri yaşatması ve toplumu kaynaştırıp birleştirmesi açısından önem arz ettiğini söyledi. Yörük Çalıştayı'na da katılımcıları davet eden Uysal, "Bilinç ve bilgiyi artırıyoruz. Gelecek kuşaklarımızın yararlanabileceği bir kültür dokusu olarak Yörük yaşamını belgeliyoruz. Bu kış Yörük Çalıştayımızı yine yapacağız. Bütün katılımcıları, dernekleri, belediyelerimizi çalıştayımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Yörük Kültürü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali'nde Yörük Kültürü Kutlandı - Son Dakika
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