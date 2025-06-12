3. Uluslararası Bişkek Film Festivali Başladı

Kırgızistan'da 3. Uluslararası Bişkek Film Festivali, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde açılış töreniyle başladı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bişkek Film Festivali'nin açılış töreni öncesinde mavi halı geçidi yapıldı.

Festivalin açılış töreninin düzenlendiği Bişkek Konser Salonu'na gelen sinema dünyasının ünlü isimleri ve davetliler mavi halıdan geçerek gazetecilere poz verdi.

Etkinliğin açılışını Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev yaptı.

Kasımaliyev, konuşmasında, film festivali sadece filmlerin prömiyerleri ve gösterimleri için bir platform değil aynı zamanda yaratıcı diyalog, fikir alışverişi ve uluslararası profesyonel deneyim için bir merkez haline geldiğini söyledi.

Kırgız devletinir, sinema alanında en iyi fikir ve girişimleri destekleyeceğini vurgulayan Kasımaliyev, üç yıl önce sinema sektörüne ayrılan devlet kaynağının üç kat arttığını ifade etti.

Festivalin açılış törenine, Sovyetler Birliği'nin çöküşünün son yılında Orta Asya ülkelerinde televizyon ekranlarında gösterilen efsanevi Ahtapot (la piovra) dizisindeki polis Kattani adlı baş rolündeki İtalyan oyuncu ve film yönetmeni Michele Placido katıldı.

İtalyan oyuncuya, "Sinematografi alanında efsanevi başarılara imza atan isim" adlı ödül verildi ve oyuncuyu anlatan video gösterildi.

Yönetmen, yazar, yapımcı, oyuncular, sinema eleştirmenleri ve uzmanları bir araya getiren festival, 33 ülkeden 120'den fazla konuğu ağırlıyor.

Festivalde 40 film yarışacak, 4 filmin galası yapılacak. Fransa ve Almanya Film Haftası yapılacak, ödül ve kapanış töreni 15 Haziran'da olacak.

Yarışmaya katılan filmlerin arasında Türkiye'den Aziz Alaca'nın yazıp yönettiği ve başrolünde İlhan Şen'in yer aldığı "Tek Başına" filmi de yer alıyor.