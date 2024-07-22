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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali Tuğçe Kandemir konseriyle sona erdi. Festivale katılan sanat elçilerine sertifikalarını veren Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Bu festival kültürlerimize ait güzellikleri paylaşmanın yanı sıra bizimle onlar arasında bir gönül köprüsü kurdu. Şimdi onlar gönüllerine bizi nakşettiler ve gittikleri ülkelere bunu götürecekler" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali'nin son gününde, sanatçı Tuğçe Kandemir sahne aldı. 35 ülkeden 500 müzisyen, dansçı ve zanaatkarın katıldığı festivalde misafir grupların dans gösterilerinin ardından sertifika töreni düzenlendi. Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen etkinlikte, Belediye Başkanı Ahmet Özer, misafir grupları tek tek tebrik ederek sertifikalarını verdi. Sertifika töreninin ardından sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir'in performansıyla festivale keyifli bir kapanış yapıldı.

"Onlar bizi gönüllerine nakşettiler ve gittikleri ülkelere bunu götürecekler"

Kapanış programında konuşma yapan Özer, şunları kaydetti:

"Festival kapsamında 35 ülkeden 500 sanatçıyı ilçemizde ağırladık. Onlara İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezdirdik. Rıfat Ilgaz Amfi Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiğimiz üç konser ve Anadolu Ateşi dans grubunun gösterilerini 40 bin kişi izledi. Akbatı AVM bahçesinde açtığımız Zanatkarlar Sokağı'na 15 ülke ve 20 ilimizden zanaatkarlar katıldı. Hem kendi bölgelerinin unutulmaya yüz tutmuş kültür miraslarını tanıttılar hem de çeşitli workshoplar yaptılar. Dört gün boyunca açık olan sokağımızı 20 bin kişi ziyaret etti. Bu festival aynı zamanda el sanatlarımızı yaşatmamızı ve bir ülkenin kendi kültürüne ait danslarını burada sergilemesini sağladı. En önemlisi bizimle onlar arasında bir gönül köprüsü kurdu. Biz o köprüden gönülden gönüle gittik, geldik. Şimdi onlar gönüllerine bizi nakşettiler ve gittikleri ülkelere bunu götürecekler."

"Her bir kültürle ayrı ayrı zenginleştik"

Festivalde Belediyemizin halk oyunları topluluğu da sahne aldı. Onları yürekten kutluyorum. Türk Halk Müziği koromuz ve Gençlik Orkestra'mız da performanslarını sergilediler. Festival boyunca her bir kültürle ayrı ayrı zenginleştik. Bunun için bazı yerlere teşekkür borçluyuz. Başta yabancı misafirlerimizi yurtlarında ağırlayan sevgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Bize bu sahneyi tahsis eden Esenkent Kültür Sanat Vakfı yönetimine teşekkür ediyorum. Değerli Esenyurtlar, bundan sonra Esenyurt kötü işlerle anılmayacak. Böyle güzel uluslararası işlerle anılacak. Bu festivalimizin ardından, Barış ve Kardeşlik Festivali, Edebiyat Festivali ve Kadın Emeğini Değerlendirme Festivali geliyor. Söz verdiğimiz gibi Esenyurt'u kültürün ve sanatın başkenti yapmaya kararlıyız."

Başkan Özer ayrıca, Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, ilçede bir dans okulu açacaklarının müjdesini verdi.

"Esenyurt'u ayrı bir seviyorum"

Festivalin kapanış konserini gerçekleştiren sanatçı Tuğçe Kandemir, "Heyecanlıyım. Çok güzel bir ortam beni bekliyor. Benimle son bulması da güzel. İnşallah hep böyle devam eder. Çünkü muazzam bir şey. Ne kadar güzel danslar ettiler bu akşam. Esenyurt'u ayrı bir seviyorum. İnşallah hep gelirim, hep konserlerimiz devam eder. Zaten belediye konserlerini destekleyen biriyim. Daha birlik hissi veriyor. Bu konserler hep devam etsin" ifadelerini kullandı.

Festivale katılan vatandaşlar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Turan Akdağ: "Dört gündür buradayız. Çok muhteşem buldum. Gerçekten kültüre sanata önem verildiği için çok mutluyuz. Böyle bir kardeşliği, böyle bir güzelliği bir araya getiren Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e çok teşekkür ediyoruz. Bunların yaşanması gerekiyordu. Çok özledik bu günleri. İnşallah sürekli böyle devam edecektir. Esenyurt'un daha güzel yerlere gelmesini diliyorum."

-Ferhat Töre Çakır: "Dört gün süren bu güzel etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hem bizim çocuklarımızın hem de farklı milletlerden birçok insanın olması bizi onure etti. Esenyurt'a çok yakışır bir etkinlik. Bunların devamını kesinlikle bekliyoruz."