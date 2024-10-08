3. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Başlıyor - Son Dakika
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3. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Başlıyor

Kuşadası Belediyesi ve KUSAV iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Sokak Festivali, bu yıl Akdeniz mutfağı temasıyla 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde 7 ülkeden 7 farklı lezzet sunulacak ve gelirleri orman yangınına karşı ağaçlandırma çalışmalarına bağışlanacak.

08.10.2024 17:33
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(AYDIN)- Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde, üçüncü kez Sokak Festivali düzenlenecek. Festival, bu yıl Akdeniz mutfağı teması ile 11-13 Ekim arasında uluslararası katılımla gerçekleşecek. Festival katılımcıları, kentin 7 farklı noktasında kurulacak lezzet duraklarında 7 Akdeniz ülkesinden 7 farklı lezzetle buluşacak.

Kuşadası Sokak Festivali, bu yıl da kentte karnaval havası estirecek. Festival, Belediye ile KUSAV iş birliğinde, Ayhan Sicimoğlu'nun katkılarıyla ve Isla Bonita ana sponsorluğunda 11 Ekim'de gerçekleştirilecek kortejle başlayacak.

Festival açılış korteji saat 18.30'da Kısmet Otel Kavşağı'ndan başlayacak. Sokak sanatçıları, dans grupları ve performans topluluklarının renkli kostümleri ile yer alacağı yürüyüşün ardından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Necati ve Saykolar sevilen şarkılarını festival katılımcıları için seslendirecek.

7 ülkeden 7 farklı lezzet

3. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali, 12 Ekim Cumartesi günü saat 14.00-18.00 arasında Tarihi Kervansaray'da İspanya, Tunus ve Hırvatistan'dan gelen ünlü şeflerin katılımı ile düzenlenecek çeşitli atölyeler ile devam edecek. Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden lezzet turları ise 15.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Lezzet turlarına katılmak için bilet alan gastronomi tutkunları, ilçenin 7 turistik noktasında kurulacak lezzet duraklarında Türkiye'den hünkar beğendi, Tunus'tan sebzeli kuskus, İtalya'dan tiramisu, İspanya'dan ançuezli tapas, Hırvatistan'dan brudet, Yunanistan'dan mousakka, Fransa'dan ise soğan çorbasının tadına bakma fırsatı yakalayacak.

Lezzet turlarının geliri ağaca dönüşecek

Lezzet turu biletlerinden elde edilecek gelir, 29 Haziran 2024 tarihinde Kuşadası-Pamucak arasında çıkan orman yangınında zarar gören bölgenin ağaçlandırma çalışmalarına bağışlanacak. Festivalin ikinci günü, saat 20.00'da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşecek Musa Göçmen ve Senforock konseri ile devam edecek. Festivalin son gününde ise gün boyunca atölyeler, sokak sanatçılarının konser ve performansları sürerken, saat 17.00'de dev kazanda pişirilecek keşkek katılımcılara ikram edilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Kuşadası Sokak Festivali Başlıyor - Son Dakika

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