3. Uluslararası Tarsus Festivali Kadın, çocuk ve gençlerle dolu dolu geçecek

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, bu yıl 'Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde' sloganıyla düzenleyeceği 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali, 1-2-3 Kasım 2024 tarihlerinde Mersinlilerle buluşacak. Festival, 1 Kasım Cuma günü yapılacak olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılacağı kortej yürüyüşüyle başlayacak. Festival kapsamında sanatçı Candan Erçetin ve Madrigal grubu sahne alacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersinlileri kültür ve sanatla buluşturduğu festivaller düzenlemeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 'Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde' sloganıyla düzenlenecek olan 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali, 1 Kasım'da başlayacak.

Tarsus'ta; Cumhuriyet Meydanı, Tarsus Müzesi, St. Paul Meydanı, Yarenlik Alanı, Kültür Park, Kubat Paşa Meydanı, Boğaziçi Üniversitesi Gözlü Kule Kazı Evi, TADEKA Binası, Misak-ı Milli Binası, Çukurova Resim ve Sanat Galerisi, Tarsus Belediyesi Mehmet Bal Sanat Galerisi, Tarsu AVM, Siptilli Çarşısı ve İnsan Hakları Meydanı olmak üzere 14 farklı noktaya yayılan etkinlikler; her yaş ve kesime hitap edecek şekilde hazırlandı.

1 Kasım Cuma günü saat 07.00'de Nihat Sırdar'ın Kafa Radyo canlı yayını ile başlayacak olan festivalde, 3 gün boyunca; sanat atölyeleri, söyleşiler, gastronomi sunumları, farklı ülkelerden gelen dans gruplarının gösterileri, belgesel gösterimleri, konserler, çalıştay, sergiler, imza günü ve kent turu gibi birbirinden farklı onlarca etkinlik katılımcıları bekliyor olacak.

"İçeriğini çok özenerek hazırladığımız, keyifli bir festival olacak"

Festival için geri sayımın başladığını ve zengin içeriğiyle dolu dolu bir festival daha hazırladıklarını belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, şöyle konuştu:

"1-2-3 Kasım'da Kültür Park'tan St. Paul Meydanı'na, Kubat Paşa Meydanı'ndan Yarenlik Alanı'na kadar geniş bir hinterlantta gerçekleştireceğimiz bu festivalimizin, çok derin içerikleri barındırmasını hedefledik. Tarihinden felsefesine, sanatından gastronomisine kadar uzanan geniş bir yelpazede; konunun profesyonellerinden oluşan, halkımızın bildiği ve teveccüh ettiği önemli isimlerle bir arada olacağız. Çok kıymet verdiğimiz bu festivalde, akşamları da verilecek konserler sayesinde, halkımızla birlik ve beraberliği yaşayacağız. İçeriğini çok özenerek hazırladığımız, keyifli bir festival olacak. Söyleşilerle, yurtdışından gelen misafirlerimizin gösterileriyle, yerel topluluklarımızın konser performanslarıyla; çocuklarımıza, gençlere, kadınlara yönelik alanlarımızla dolu dolu geçecek olan ve kentin her yerine yayılmış olağanüstü bir festivalden bahsediyorum. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Tarsus Festivali'ne herkesi bekliyoruz."