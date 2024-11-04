3. Uluslararası Tarsus Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi - Son Dakika
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3. Uluslararası Tarsus Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Festivali, tarihi Tarsus sokaklarında gerçekleşti. Festival boyunca çeşitli etkinlikler, söyleşiler ve müzik konserleri ile katılımcılara keyifli anlar sundu. Belediye Başkanı Vahap Seçer, festivalde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

04.11.2024 14:24  Güncelleme: 14:48
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Haber: Hilal Solmaz - Kameraman: Tunahan Güler

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde" sloganıyla düzenlediği 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali ile Mersin'in kültürel zenginliğini ve enerjisini tarihi Tarsus sokaklarına taşıdı. Üç gün boyunca süren etkinlikler, kentin dört bir yanından gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Festival, coşkulu bir kortej yürüyüşüyle başladı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, etkinliklerin büyük bir kısmına katılarak konuklarla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3'üncü Uluslararası Tarsus Festivali sona erdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, festivalde yaptığı konuşmada, "Bizleri etnik kökenimizden ve mezhebimizden dolayı bölmek isteyenlere inat, burada hepimiz kardeşçe bir arada olacağız. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir ve ilelebet yaşayacaktır. Bu bayrak da inmeyecek, bu vatan da bölünmeyecek" dedi.

Festival süresince Tarsus'un her köşesi renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Gastronomi stantlarında Tarsus'un geleneksel lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleri katılımcılara tanıtıldı. Gözlükule Kazı Evi, TADEKA Hizmet Binası ve Tarsus Müzesi'nde düzenlenen söyleşiler büyük ilgi gördü. "Ekonomik Kriz, Sosyal Çürüme ve Çöküşten Çıkış" konulu söyleşide gazeteciler İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek, Türkiye'yi ilgilendiren güncel sorunları ele aldı. Başkan Seçer, bu söyleşiyi de ilgiyle takip etti.

Tarsus Müzesi'nde gerçekleşen "Küresel İklim Krizi, Tarım ve Onarıcı Tarıma Geçiş" konulu söyleşide Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan beri tarıma verdikleri önem ve destekleri anlattı. Tarıma desteğin belediyelerin asli görevi olmamasına rağmen bu alanda destek verilmesi gerektiğini belirten Seçer, "Mersin Büyükşehir'in tarım konusunda 2019 yılından itibaren büyük destekleri oldu. Geçen yıl 119 milyon lira olan desteği, bu yıl yüzde 80 artışla 215 milyon liraya çıkardık" ifadelerini kullandı.

Festivalin ikinci gününde sahne alan Candan Erçetin'i tebrik eden Başkan Seçer, Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaşa hitaben, "Biz sizi bu etkinlikler aracılığıyla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve dostluğa davet ediyoruz. Birbirimizi ötekileştirerek ülkemize katkı sunamayız" dedi.

Vatandaşlar, festivalin her anından keyif aldı. Yarenlik Alanı'nda esnaflık yapan Diyar Güven Altın, "Festival çok güzel geçti. Hem esnafa hem de halka güzel bir hizmet oldu" dedi. Katılımcılar, "Çok eğlenceli bir festival oldu, umarım her sene tekrarlanır" şeklinde görüşlerini paylaştı.

Kadın emeğinin ön plana çıktığı festivalde, yöresel lezzetler stantlarda kendine yer bulurken, ev hanımları da bütçelerine katkıda bulundu.

Festivalde çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için hazırlanan stantlarda resim yapma ve kaydıraktan kayma gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güzel havanın tadını çıkaranlar, Gezici Kütüphane'de kitap okudu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3. Uluslararası Tarsus Festivali'ni Kent Orkestrası'nın "Senfonik 90'lar Türkçe Pop" konseriyle kapattı. Tarsuslular, 90'ların en sevilen parçalarını hep bir ağızdan seslendirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Tarsuslulara hitaben yaptığı konuşmada, "Harika bir festivaldi. Seneye 4. Uluslararası Tarsus Festivali'nde görüşmek üzere" dedi. Özdülger, konuşmasının ardından orkestra şefine çiçek takdim etti.

3. Uluslararası Tarsus Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 3. Uluslararası Tarsus Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi - Son Dakika

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