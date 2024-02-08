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3 yaşındaki çocuk yanlışlıkla kendisini otomobile kilitledi

Babası çocuğa kapıyı açtırmak için dakikalarca uğraştı

SAMSUN - Samsun'da anahtarla birlikte kendisini otomobile kilitleyen 3 yaşındaki çocuk, dakikalarca kapıyı açamadı. Babası ise çocuğa anahtarla nasıl kapıyı açacağını tarif etmesi cep telefonu kamarası tarafından kaydedildi.

Atakum ilçesinde Yenimahalle'de gerçekleşen olayda 3 yaşındaki Nartan Oral, kendisi otomobilin içine kilitledi. Otomobilin anahtarını da elinde tutan minik Nartan, kapıyı açmayı bilemedi. Otomobil içerisinde kilitli kalan Nartan'ı ise dışardan babası Harun Oral yönlendirmeye çalıştı. O anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu. Dakikalar süren uğraş sonucunda Nartan kapıyı açamadı. Babası da çareyi eve giderek yedek anahtarı alıp kapıyı açmakta buldu.