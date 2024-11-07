3 Yaşındaki Çocuk Para Yutunca Ameliyat Oldu

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Yardım için biriktirdiği metal parayı yuttu, 4 saatlik operasyonla hayatta kaldı

3 yaşındaki Aras'ın iyilik hareketi hayatına maloluyordu

İyilik için biriktirdiği demir parayı yuttu, boğazında dik kalması sayesinde ölümden döndü

Kızılay'a vermek üzere biriktirdikleri metal paraları sayarken, ağzına koyduğu 50 kuruş boğazına kaçtı, 4 saatlik operasyonla alındı

Baba Ziya Özden Tezgel:

"Doktorlar paranın yan durması halinde çocuğumuzu kaybedebileceğimizi söylediler"

ANTALYA - Antalya'da, 3 yaşındaki Aras Hasan Tezgen, ikiz kardeşi ile Kızılay'a vermek üzere biriktirdikleri metal paraları sayarken, ağzına koyduğu 50 kuruş boğazına kaçtı. Paranın boğazda dik durması sayesinde küçük çocuk ölümden döndü, nefes almaya devam etti. Boğazda asılı kalan para ise 4 saatlik operasyonla çıkartıldı. Minik Aras Hasan'ı evinde ziyaret eden Kızılay Antalya Şube Başkanı Tahir Özdağ, ikizlere ve aileye hediye vererek, bağış paralarını teslim aldı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam 19.00 sıralarında Meydankavağı Mahallesi Perge Park Evleri'nde meydana geldi. 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde kutlanan Kızılay Haftası nedeniyle, okulda etkinliğe katılan ikizler Aras Hasan ve Ali kardeşler, eve geldiklerinde öğretmenlerinin Kızılay Haftası nedeniyle söylediklerini anne ve babalarına anlattı. Ardından, anne ve babaları ile birlikte Kızılay'a bağışlamayı düşündükleri kumbaradaki metal paraları saymaya başladılar. Anne ve babanın anlık yanlarından ayrılmaları sonucunda Aras Hasan 50 kuruşluk parayı yuttu. Bunu gören Ali koşarak annesine gitti ve durumu anlattı. Annenin Heimlich manevrası başarısızlıkla sonuçlanırken, küçük çocuk hemen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dik durması hayatını kurtardı

Çekilen röntgende paranın boğazda dik olarak kaldığı görüldü. Doktorlar, paranın yan yatması durumunda küçük çocuğun nefes almasına engel olabileceği ve nefessiz kalarak hayati risk oluşturabileceği aileye anlatıldı. Yapılan 4 saatlik operasyonun ardından para boğazdan çıkarılırken, küçük çocuk ertesi gün taburcu edildi.

"İyi ki dik durmuş"

Yaşadıklarını anlatan baba Ziya Özden Tezgel, ikizleri Aras Hasan ve Ali'yi okuldan aldıktan sonra eve geldiklerini belirterek, "Çocukları aldığımda Aras Hasan ve Ali'nin okulda Kızılay Haftası ile ilgili etkinlik yaptıklarını öğrendik. Kızılay'a bağış yapmak için biriktirdikleri paraların bulunduğu kumbaralarını getirdiler. Salonda hep birlikte paraları sayıyorduk. Anneleri yemek yaptığı için kısa süreliğine içeriye geçtik. Kısa süre sonra Ali yanımıza geldi. Hasan'ın para yuttuğunu söyledi. Anne çıkarmaya çalıştı ancak olmadı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdük. Çekilen ultrasonda paranın boğazda takılı olduğu görüldü. Doktorlar ameliyata alacaklarını söylediler. Çünkü para Aras Hasan'ın boğazındaki dik duruyordu. İyi ki öyle durmuş, böylece nefes alıp vermesine engel değildi. Doktorlar paranın yan durması halinde çocuğumuzu kaybedebileceğimizi söylediler. 4 saat ameliyatta kaldı. Genelde bu yaştaki çocuklar durumu pek idrak edemiyorlar. Sonrasında ise para ölüme kadar götürebiliyor" dedi.

"Verilmiş sadakamız varmış"

Anne Filiz Tezgel ise yaşadıklarının kendileri için de önemli bir tecrübe olduğuna dikkat çekerek, "Benim çocuğum yapmaz cümlesinin ne kadar doğru olup olmadığını yaşayarak tecrübe edindim. Çünkü gerçekten benim çocuğum böyle davranmazdı. İlaçlarımız da hep ortadaydı. Bunlara müdahale eden bir çocuk değildi. Ama kumbaradaki parayı yuttu. Yapmaz dediğim şeyi yaptı. Ağzına yemek dışında hiçbir şey götürmeyen bir çocuk iken bu olayı yaşadık. Sonucu da bizi üzdü. Para yan yatsaydı, çocuğumuz hiçbir şekilde nefes alamayacaktı. Kardeşinin de onu görmesi bizim için ayrı bir olay. Biz yanlarındaydık, 5 dakikalığına yanlarından ayrılmıştık. Sonra kardeşi gelerek Hasan'ın ağzında bir şey olduğunu ve yuttuğunu söyledi. Hasan'a 'para mı yuttun?' dedim. 'Evet' dedi. Hemlik manevrası yaptırdım ve kusturdum. Ama para boğazında takılı kalmıştı. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kızılay evine gidip ziyaret etti

Olayı duyan Kızılay Antalya Şube Başkanı Tahir Özdağ, aileyi evinde ziyaret etti. Anne ve baba ile çocuklara hediye getiren başkan Tahir Özdağ, öncelikle İHA'ya teşekkür etti. Özdağ, "Kızılay Haftası'nda böyle bir olayın gerçekleşmesi, özellikle çocuğumuzun böylesi bağış kampanyasına duyarlı olması ve sizlerin de buna duyarlı oluşunuz bizi çok memnun etti. Ama açıkçası biraz da üzüldük. Sonrasında çocuğumuzun sağlığına kavuştuğunu öğrenmemiz bizi sevindirdi. Olayı duyduktan sonra arkadaşlarımızla birlikte ailenin evine geldik. Çocuklarımızı gördük. Aslında bu çok büyük bir olay. Farkındalık olayı. Küçük yaştan itibaren bağış kampanyasına destek vermeleri, iyilik kervanına katılmaları bizim için büyük, güzel bir gelişme. Çocuklarımıza küçük hediyelerimiz olacak. Ailemize bir hediyemiz olacak. İnşallah çocuklarımız büyüdüğü zaman da iyi bir bağışçı olurlar. Kızılay bağış kervanına katılırlar. İnşallah yardımsever çocuklar olurlar. Kızılay Haftası nedeniyle okullarda çocukların çantalarına takmaları için küçük hediyeler veriyoruz. İkizlerimiz de artık çantalarına bu hediyeleri takacaklar. Onlar artık bizim küçük Kızılaycımız" dedi.

Başkan Özdaş, çocukların biriktirdiği paraları tutanakla teslim alacaklarını ifade ederek, bu bağışları iyilik yolunda harcadıklarını, çocuklara kırtasiye malzemeleri, kışın ihtiyaç sahibi çocuklara mont dağıttıklarını ve köy okullarına harcadıklarını sözlerine ekledi.