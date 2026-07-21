3 Yaşındaki Çocuk Saat Pili Yuttu - Son Dakika
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3 Yaşındaki Çocuk Saat Pili Yuttu

3 Yaşındaki Çocuk Saat Pili Yuttu
21.07.2026 11:10
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, saat pili yuttuktan sonra hastanede tedavi edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde saat pili yutan 3 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan başarılı müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Evde saat pilini yutan 3 yaşındaki Mihrimah Uğuryurt, ailesi tarafından Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Bilgi tarafından acil olarak endoskopiye alınan çocuğun yemek borusuna takılan saat pili çıkarıldı.

İncelemede pilin yemek borusunda hasara neden olduğu ancak herhangi bir delinme oluşmadığı belirlendi.

İki gün hastanede gözetim altında tutulan çocuk, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine kontrol önerisiyle taburcu edildi.

Op. Dr. Bilgi, basın mensuplarına, saat pillerinin çocuklar tarafından yutulmasının diğer yabancı cisimlere göre çok daha ciddi risk taşıdığına dikkati çekerek, pilin yemek borusunda kalmasının kısa sürede ciddi yaralanmalara ve hayati tehlikeye yol açabileceğini belirtti.

Bu tür durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Bilgi, ailelerin çocuğu kusturmaya ya da başka bir şey yutturmaya çalışmaması gerektiğini ifade etti.

Ailelere uyarılarda bulunan Bilgi, saat pilleri ile çocukların ağızlarına alabilecekleri büyüklükteki küçük cisimlerin, çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Baba Uğur Uğuryurt ise olayın ilk anda basit göründüğünü ancak doktorların bilgilendirmesiyle durumun ciddiyetini anladıklarını kaydederek, çocuklarının tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Kaynak: AA

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