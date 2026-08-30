30 Ağustos coşkusu Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te törenlerle kutlandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliğinin bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sırasında zaman zaman sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Vali ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Beşyol Meydanı'nda törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Tören geçişiyle sona eren programa Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, vali yardımcıları, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Hakkari

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma sonrası Vali Vekili Orçun Cüneyt Zor, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Küskü, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askerler, polisler ve öğrenciler katıldı.

Muş

Muş'ta Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Tören, Vali Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Programa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bitlis

Bitlis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okunduktan sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende Vali Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, askeri araçla vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutladı.

Programda Bitlis Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, tüfekli hareketler gösterisi sundu.

Tören geçişiyle sona eren programa Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulaziz Uncu, vali yardımcıları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Tatvan ilçesinden Van'a giden Türkiye'nin en büyük feribotlarından Sultan Alparslan feribotunda da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vangölü Aktivistleri Derneği ile Tatvan Koşu Grubu üyeleri, feribotta Türk bayrakları açarak Zafer Bayramı'nı kutladı.

Van'a gitmek için Tatvan iskelesinde feribota bindiklerini belirten Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi Dilruba Ercan, "Bu yolculuğumuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geldi. Feribotta saygı duruşunda bulunduk ve İstiklal Marşı'nı okuduk. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Çin'den gelen Kippy Luo da feribotla Van Gölü'nde yolculuk yaparken bayram kutlamasına katıldıklarını söyledi.

Keyifli yolculuk geçirdiklerini ifade eden Kippy Luo, "Bugün Türkiye'de zafer günü. Burada olduğum ve Türklerin bu gününü beraber kutladığım için çok mutluyum. Türkiye çok güzel." dedi.

Etkinliğe katılanlar da bayram coşkusunu Van Gölü'nün üzerinde yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.