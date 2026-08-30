Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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Kars'ın Sarıkamış, Akyaka ve Kağızman ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı. Çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri tebrikleri kabul etti, şehitlikte dualar edildi.

Kars'ın Sarıkamış, Akyaka ve Kağızman ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önünde başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutanlığından görevli Yüzbaşı Tayfun Taş günün anlamı ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törenin ardından Kaymakamlık makamında Kaymakam Enis Aslantatar ve protokol üyeleri tebrikleri kabul etti. Etkinlik, Sarıkamış Şehitliğinde dua edilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar 9. Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Kıdemli Albay Nuri Köyden, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Akyaka

Akyaka ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Akyaka Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Garnizon Komutanı Mesut Duran ve Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kağızman

Kağızman ilçesinde de tören düzenlendi.

İstiklal Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Kağızman Kaymakamı Semih Cembekli tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA

Sarıkamış, Kağızman, Akyaka, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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