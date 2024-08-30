İstanbul\'daki Tarihi Mekanlar 30 Ağustos Zafer Bayramı İçin Işıklandırıldı

Güncel

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.

İstanbul'da bazı tarihi mekanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle ışıklandırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe yemin kapısına ışık boyama tekniğiyle Türk Bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.