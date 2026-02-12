30 Milyon Dolar Çalındı - Son Dakika
30 Milyon Dolar Çalındı

12.02.2026 11:55
Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal D.'nin 30 milyon doları çuvallarla çalındı.

Kapalıçarşı'da döviz bürosu işleten Bilal D., çuval içerisine koyduğu 30 milyon dolarla Bakırköy'de yaşadığı siteye geldi. İddiaya göre, Bilal D. sitenenin otoparka inerek dolarların olduğu çuvalları park halindeki 2 aracın bagajına koydu. Daha sonra otoparka araçla gelen 4 kişi araçların bagajını ve camlarını kırarak çuvalları alıp kaçtı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan ve 24 saat güvenlik bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan ve Kapalıçarşıda döviz bürosu işleten Bilal D., iş yerinden aldığı 30 milyon doları yaşadığı sitenin otoparkında bulunan 2 araca çuvallarla koydu. Daha sonra 4 kişi araçla siteye girdi ve otoparka indi. Şüpheliler, otoparktaki 2 aracın bagajını ve camlarını kırarak içinde dolarların olduğu çuvalları çalıp kaçtı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Bugün saat 08.30 sıralarında otoparka inen Bilal D., araçlarının kapılarının ve camlarının kırık olduğunu gördü. Çuvalların da yerinde olmadığını farkeden Bilal D. durumu polis ekiplerine bildirdi. Bilal D. olay yerine gelen polis ekiplerine her iki araçtaki çuvalların içerisinde 30 milyon dolar olduğunu söyledi. Polis ekipleri sitede ve otopark kısmında bir süre incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

