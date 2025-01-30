30 Yunus Polisi Göreve Başladı - Son Dakika
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30 Yunus Polisi Göreve Başladı

Samsun'da eğitimlerini tamamlayan 30 yunus polisi, huzur ve güvenlik için göreve başladı.

30.01.2025 17:46
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Samsun Emniyet Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan 30 yunus polisi, göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilen motosikletli polis timlerini göreve uğurlama törenine katıldı.

Arıbaş, burada yaptığı konuşmada, yunus timlerinin Samsun'un huzur ve güvenliği için özveriyle görev yaptığını belirtti.

Şehrin her köşesinde vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan yunus ekiplerinin suçla mücadelede kritik rol üstlendiğine işaret eden Arıbaş, "Anlık müdahale kabiliyetleri ve etkin operasyonel yetkinlikleri sayesinde Samsun'un güvenliğine önemli katkılar sunmaktadırlar. Suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasında gösterdikleri başarı, ilimizin Türkiye genelinde suç aydınlatma oranında lider konumda olmasında büyük pay sahibidir." ifadesini kullandı.

Yunus timlerinin asayiş olaylarına hızlı müdahale etmeleriyle halkın güven duygusunu pekiştirdiğini vurgulayan Arıbaş, Samsun'un huzuru ve güvenliği için polislerin her zaman görev başında olduğunu kaydetti.

Törenin ardından 30 yunus polisi, görevlerine başladı.

Kaynak: AA

Ahmet Arıbaş, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, samsun, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Yunus Polisi Göreve Başladı - Son Dakika

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