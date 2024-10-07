31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Büyük İlgi Gördü

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, ünlü sanatçıların katılımıyla üç gün boyunca gerçekleştirildi. Kentte birçok etkinlik, sergi ve atölye ile hemşehriler bir araya geldi.

07.10.2024 16:36  Güncelleme: 17:31
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi iş birliği ile düzenlenen 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği, farklı etkinliklerle 3 gün boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri olan kültürü, bu tür etkinliklerle anlatmaya, yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği ile Muğla üç gün boyunca ünlü isimleri ağırladı. Şenlikte, Yeni Türkü ve Pinhani sahne aldı. Ayrıca çocuklar için de iki gün boyunca Kent Meydanı'nda atölyeler düzenlendi. Kum boyama, yüz boyama, balon taşıma, paraşüt oyunu, geleneksel Muğla motifleri gibi birçok etkinlikle çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Slow-Food ve Coğrafi İşaretli Ürünler Pazarı kurularak vatandaşlar İnsan Hakları Parkı'nda alışveriş yapma imkanı buldu. Ünlü ressam Devrim Erbil Resim Sergisi, Kaos ve Dinginlik İki Ressam sergisi, Muğla'dan Menteşe'ye Muğla Fotoğrafları Erdinç Özal Sergisi, Ebru Sergisi ve Tiyatro Oyunları'nın da düzenlendiği Kültür ve Sanat Şenliği Cumhuriyet Gazetesi'nin 79. Yunus Nadi Ödül Töreni'ne de ev sahipliği yaptı. Yunus Nadi adına verilen ödüller, ilk defa İstanbul dışında düzenlendi.

31.Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nde Muğlalı yönetmen Yüksel Aksu "Dünya Sinema Kenti Muğla" etkinliği ile hemşehrileri ile buluştu. Kentsel Kültürel Miras söyleşisi ile Ertuğrul Aladağ ve Kerem Ekinci'de katılımcıları bilgilendirdi. Prof.Dr. Fuzuli Bayat'da "Muğla Yöresi'nde Yaşayan Eski İnanç Kalıntıları" konusunda söyleşi ve imza günü düzenledi. Şenlikte ayrıca Değirmendere Kanyonu'nda doğa yürüyüşü düzenlenerek katılımcıların bölgenin doğal güzelliklerini tanıması sağlandı.

"Desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Belediye Başkanı Gonca Köksal, "31.Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'mizde Arasta'mız, Değirmendere'miz, Saburhane'miz, Kent Meydanı'mız birbirinden değerli isimlerle düzenlenen etkinliklere ev sahipliği yaptı. Menteşe'mizde 7'den 70'e herkesin kendinden bir şey bulabileceği etkinliklere katılarak bizlerle oldu. Cumhuriyet Gazetesi okurları Yunus Nadi ödüllerinde buluştu. Kültür ve sanatın tüm renklerini buluşturduğumuz Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'ne katılan, destek veren, alkışları ile yanımızda olan hemşehrilerimize, sanatçılarımıza ve şenliğimizi birlikte düzenlediğimiz, desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Muğla turizmde olduğu gibi kültür ve sanatında çekim merkezi olmaya devam edecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla doğal güzellikleri, kültürü, sanatı, turizmi ile dünya markası bir kent. Bugüne kadar korunmuş tarihi yapısı, dünya mirası zenginlikleri ile Muğla yerli ve yabancı misafirlere anlatılması, tanıtılması gereken bir kent. Dünya Kenti Muğla vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri kültür kenti Muğla. 31.Muğla Kültür ve Sanat Şenliği ile Muğla'nın tarihi dokusunu, kültürünü, cumhuriyet tarihine katkı sunmuş hemşehrilerini, sinemasını, coğrafi işaretli ürünlerini, yürüyüş parkurlarını tek bir şenlikte katılımcılara anlatmak istedik. Hemşehrilerimizin yoğun katılımı ile kültür ve sanatla dolu üç gün geçirdik. Şenlikte emeği geçen tüm paydaşlara, katılan sanatçılarımıza, hemşehrilerimize ve iş birliği için Menteşe Belediye Başkanı'mız Gonca Köksal'a teşekkür ediyorum. 'Dünya Kenti Muğla' vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri olan kültürü bu tür etkinliklerle anlatmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Muğla turizmde olduğu gibi kültür ve sanatında çekim merkezi olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Büyük İlgi Gördü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 31. Muğla Kültür ve Sanat Şenliği Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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