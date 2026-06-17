32 Suç Örgütüne Operasyon: 313 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma tarafından 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 313 şüphelinin yakalandığını ve 197'sinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, 24 ilde 32 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 313 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 197'si tutuklandı, 114'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

21 MİLYAR 944 MİLYON TL HESAP HARKETLİLİĞİ

Şüphelilerin Erzurum ve Manisa'da; silah kaçakçılığı yaptıkları, Gaziantep, Balıkesir, Hatay, Muğla, Zonguldak ve Trabzon'da; sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanları ile vatandaşları dolandırdıkları, Sakarya ve Sinop'ta; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Antalya ve Konya'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Aydın ve Iğdır'da; göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Mersin'de; baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, Elazığ'da; 'Kamu kurum ve kuruluşların zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri, Osmaniye'de; tütün kaçakçılığı yaptıkları, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir ve Mardin'de; tefecilik yaptıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında toplam 21 milyar 944 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Açıklamada ayrıca, "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.