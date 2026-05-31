32 Yaşındaki Kadın için Arama Çalışmaları Başlatıldı
31.05.2026 20:27
Beypazarı'nda kaybolan 32 yaşındaki Hatice Anlı için jandarma ve AFAD arama çalışmaları yürütüyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki kadını arama çalışmaları başlatıldı.

Saray Mahallesi'nde sabah saatlerinde evinden ayrılan Hatice Anlı'dan (32) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, mahalle ve çevresi ile dere yataklarında arama-tarama çalışması başlattı.

Öte yandan, mahalle giriş çıkışlarındaki kamera kayıtları da incelendi.

Mahalle muhtarı Mehmet Gökmen, gazetecilere, arama-tarama çalışmalarında şu ana kadar bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalara mahalle sakinleri de destek veriyor.

Kaynak: AA

