34 Kaçak Göçmen Yakalandı

13.02.2026 18:15
Aydın merkezli operasyonda 32 kaçak göçmen yakalandı, organizatör tutuklandı.

AYDIN merkezli 3 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 32 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör şüphelisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aydın'da göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, Aydın merkezli İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda İzmir'den Aydın'a hareket eden bir minibüs, Söke'ye giriş yaptığı sırada durduruldu. Minibüste, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 32 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca göçmenleri kaçırdığı tespit edilen organizatör H.Ş (38) de dün jandarma tarafından saklandığı adreste gözaltına alındı. Adliye sevk edilen H.Ş, tutuklandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

