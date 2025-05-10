39. Genç Günler Festivali Başladı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Genç Günler Festivali", Boğaziçi Gençlik Korosu'nun konseriyle başladı. Konserde konuşan Boğaziçi Gençlik Korosu şefi Masis Aram Gözbek, "Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeden 'hak, hukuk, adalet' demeye devam edeceğiz" dedi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, tiyatronun 111 yıllık geçmişine vurgu yaparak, gençlerin sanattaki rolünün altını çizdi. İşsever, "Tiyatromuz, ustaların bilgeliğiyle gençlerin enerjisini bir arada taşıyan bir yapıyla hareket ediyor. 111 yıldır gençlerin omuzlarında büyüyen bu yapı, bugün de aynı heyecanla yoluna devam ediyor" dedi.

"Bu belirsizlik içinde endişeler büyürken, biz tiyatro olarak bu konuya bir pencere açmak istedik"

Bu yılki festival mottosunun "Gelecek Peki Nasıl?" olduğunu açıklayan İşsever, dijitalleşme ve yapay zeka gibi güncel teknolojilerin topluma ve sanata etkilerinin festival kapsamında ele alınacağını belirtti. İşsever, "2048 yılında hayatımızın ne kadar farklı olacağını konuşuyoruz. Bu belirsizlik içinde endişeler büyürken, biz tiyatro olarak bu konuya bir pencere açmak istedik" ifadelerini kullandı.

İşsever, festival süresince atölyeler ve söyleşiler düzenleneceğini, sanatla ilgisi olmayan gençlerin de bu sürece davet edilmesi gerektiğini belirterek, "Bir kartopu etkisiyle bu farkındalığı büyütmeliyiz" dedi.

Boğaziçi Gençlik Korosu, Avrupa Gençlik Koroları Festivali'ne davet edildi

Konserde konuşma yapan Boğaziçi Gençlik Korosu şefi Masis Aram Gözbek, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen ve dünyanın en seçkin gençlik korolarını bir araya getiren Avrupa Gençlik Koroları Festivali'ne Boğaziçi Gençlik Korosu'nun çağrıldığını duyurdu.

Dünyanın en prestijli festivalinde ülkeyi temsil etmenin gurunu yaşayacaklarını söyleyen Gözbek, "Her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeden 'hak, hukuk, adalet' demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Gözbek'in sözleri salonda büyük alkışla karşılandı.

39. Genç Günler, 10 gün boyunca tiyatro gösterimleri, atölyeler ve söyleşilerle devam edecek.