39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul\'daki okullar için mescid talimatı

İstanbul Valiliği, kentteki tüm okullarda cuma namazı kılınabilmesine imkân sağlayacak mescit alanlarının oluşturulması için harekete geçti. 39 ilçe kaymakamlığına gönderilen yazıda; yeni projelerde mescitlere yer verileceği, mevcut okullarda ise uygun alanların dönüştürüleceği bildirildi.

ÖĞRENCİ VE PERSONELİN İBADET İHTİYACI İÇİN YENİ DÜZENLEME

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla yayımlanan resmi yazıda, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine vurgu yapıldı. Okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, inanç ve ibadetlerin uygun şartlarda yerine getirilmesinin eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olduğu ifade edildi.

OKUL DIŞINA ÇIKIŞLARIN VE ZAMAN KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine dayandırılan kararda, düzenlemenin temel amaçları şöyle sıralandı:

Öğrencilerin ibadetlerini güvenli bir ortamda yerine getirebilmesi,

İbadet gerekçesiyle okul dışına çıkışların en aza indirilmesi,

Eğitim saatlerinin daha verimli kullanılması ve ders süreçlerinin aksamaması.

Bu doğrultuda, özellikle cuma namazı gibi toplu ibadetlere katılmak isteyen öğrenci ve personel için okullarda fiziki şartları uygun alanların hazırlanacağı belirtildi.

YENİ VE MEVCUT OKULLARDA UYGULANACAK

Valilik tarafından 39 ilçe kaymakamlığı ile ilgili kurumlara gönderilen talimata göre süreç iki aşamalı işleyecek:

Yeni yapılacak okullar: Proje ve planlama aşamasından itibaren cuma namazı kılınmasına imkân tanıyacak yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarıyla inşa edilecek.

Proje ve planlama aşamasından itibaren cuma namazı kılınmasına imkân tanıyacak yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarıyla inşa edilecek. Mevcut okullar: Halihazırda kullanılan eğitim binalarında ise mevcut imkânlar dâhilinde uygun alanlar dönüştürülerek "cuma mescidi" haline getirilecek.