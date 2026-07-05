4 Aylık Bebek Kontrol Noktasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

4 Aylık Bebek Kontrol Noktasında Hayatını Kaybetti

4 Aylık Bebek Kontrol Noktasında Hayatını Kaybetti
05.07.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail kontrol noktasında bekletilen 4 aylık Filistinli bebek, hastaneye ulaştırılamadan öldü.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin kurduğu kontrol noktasında yaklaşık bir saat bekletilen 4 aylık Filistinli bebek, hastaneye ulaştırılamadan hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah ve el-Bire Valisi Leyla Gannam, Deyr Ammar köyü girişindeki İsrail askeri kontrol noktasında ailesinin geçişine izin verilmemesi nedeniyle tedavi için hastaneye götürülemeyen Ahmed Maruf Zeyd isimli 4 aylık bebeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Gannam, bebeğin hastaneye götürüldüğü sırada İsrail askerlerinin aileyi bir saatten fazla kontrol noktasında beklettiğini, bu sırada çevredeki Filistinlilere ve araçlara göz yaşartıcı gaz atıldığını belirtti.

Açıklamada, bebeğin hastaneye zamanında ulaştırılamadığı ve daha sonra hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gannam, İsrail'in Batı Şeria'daki kontrol noktaları ve yol kapatmalarının hasta ve yaralıların sağlık hizmetlerine ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Filistin makamlarının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında 1175 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 Aylık Bebek Kontrol Noktasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“ Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti 4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
Doğum gününde bir genci hayattan kopardı, yol kenarında yatarken bulundu Doğum gününde bir genci hayattan kopardı, yol kenarında yatarken bulundu
İran’ın eski lideri Hamaney’e veda İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler
Tırın altına giren otomobilden acı haber Baba ile oğlu hayatını kaybetti Tırın altına giren otomobilden acı haber! Baba ile oğlu hayatını kaybetti
Suç dünyasının “baron ablası“ yakalandı Suç dünyasının "baron ablası" yakalandı

21:05
ABD’yi yine kayırdılar Tarihte böylesi görülmedi
ABD'yi yine kayırdılar! Tarihte böylesi görülmedi
20:53
Arda Turan Türkiye’ye geliyor İşte karşılaşacağı rakip
Arda Turan Türkiye'ye geliyor! İşte karşılaşacağı rakip
20:49
Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor
Yaklaşık 3 hafta önce takipçi sayısı 40 bindi! Şu anki rakamı duyanlar inanamıyor
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
19:22
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump’a suikast çağrısı
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı
18:59
Şile’de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp
Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 21:20:06. #7.13#
SON DAKİKA: 4 Aylık Bebek Kontrol Noktasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.